Součinnost Policie České republiky se zdravotnickými zařízeními
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, citace:
„Žádáme o informaci, zda byly Ministerstvem vnitra ČR, Policejním prezidiem ČR nebo jiným útvarem Policie ČR vydány vnitřní akty řízení, metodické pokyny, instrukce, rozkazy, směrnice, dohody nebo jiné dokumenty, které upravují postupy Policie ČR v následujících oblastech:
1. Součinnost se zdravotnickými zařízeními a ZZS, zejména:
○ vyhodnocování a řešení žádostí zdravotnických zařízení a ZZS o asistenci Policie ČR při převozu či ošetření agresivních nebo intoxikovaných osob,
○ přítomnost Policie ČR ve zdravotnickém zařízení, komunikaci s personálem a použití donucovacích prostředků,
○ předávání a převzetí osob mezi PČR, ZZS a zdravotnickým zařízením, včetně povinností ohledně dokumentace.
2. Bezpečnostní opatření a role Policie ČR ve zdravotnickém zařízení - zda existují pravidla nebo metodické pokyny pro:
○ fyzickou přítomnost policistů při ošetření agresivní/intoxikované osoby (např. minimální počet policistů),
○ použití donucovacích nebo technických prostředků (např. pout) v prostorách zdravotnických zařízení,
○ koordinace se zdravotnickým personálem při zajištění bezpečnosti.
3. Převoz osob PČR do zdravotnického zařízení a zpět:
○ zda existuje interní pokyn k určení typu zdravotnického zařízení pro ošetření agresivních/intoxikovaných osob přivezených PČR (urgent, trauma centrum, psychiatrické pracoviště apod.),
○ jaká jsou kritéria výběru (spádovost, závažnost stavu, potřeba specializace, narko-/sedace, monitorace),
○ jaký je postup PČR při nesouhlasu zdravotnického zařízení s přijetím,
○ zda existuje možnost vyžadovat přijetí takové osoby ze strany PČR (vč. eskalačního schématu a kontaktních míst).
4. Rozhodování o zdravotní způsobilosti a umístění do cely předběžného zadržení (CPZ):
○ kdo a na základě čeho posuzuje v rámci PČR zdravotní způsobilost osob, které mají být umístěny v CZP (formuláře, vyšetření, pokyny),
○ zda existuje pokyn stanovující minimální zdravotní kritéria či kontraindikace pro umístění do CPZ,
○ jak se postupuje při rozporu mezi závěrem lékaře a PČR,
○ zda existují vzorové formuláře či protokoly („medical clearance“ apod.) – žádám o jejich kopii.
5. Specifické dotazy k intoxikaci:
○ zda jsou vnitřním pokynem stanoveny prahové hodnoty (např. hladina alkoholu či jiných látek) vylučující umístění do CPZ,
○ jak je řešeno monitorování a dohled nad intoxikovanými osobami ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními.
6. Rámcové dohody o spolupráci:
○ zda existují rámcové dohody nebo smlouvy mezi PČR, ZZS a (konkrétními) zdravotnickými zařízeními k výše uvedeným oblastem – žádáme o jejich kopii,
○ zda je veden katalog platných interních předpisů Policie ČR vztahujících se k této problematice – žádáme o jeho poskytnutí nebo o odkaz, kde je veřejně dostupný.
Pokud takové dokumenty existují, žádáme o:
● jejich kopie v aktuálně platném znění (případně i poslední předchozí verzi),
● sdělení názvu/čísla, vydavatele, data vydání a účinnosti,
● informaci, zda jsou závazné pro všechny útvary Policie ČR (např. operační střediska, pořádková, dopravní, hlídková služba) a v jakém rozsahu.
Pokud neexistují, žádáme o stručné vysvětlení, jak jsou policisté v praxi instruováni či školeni k jednotnému postupu (např. služební přípravou, standardy operačních středisek, metodickými materiály apod.).“
Policie České republiky poskytla dostupné dokumenty, obsahující vyžádané informace a k jednotlivým bodům žádosti sdělila následující:
1) Součinnost se zdravotnickými zařízeními a Zdravotnickou záchrannou službou
Součinnost mezi zdravotnickými zařízeními a Zdravotnickou záchrannou službou s Policií České republiky je vymezena v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii“). Krajská ředitelství policie České republiky (dále jen „krajská ředitelství“) mohou v rámci své místní působnosti uzavřít dohodu o součinnosti.
2) Bezpečnostní opatření a role Policie ČR ve zdravotnickém zařízení
Zajištění bezpečnosti a použití donucovacích prostředků je opět taxativně vymezeno v zákoně o Policii, a to včetně okolností použití. Speciální pokyn policejního prezidenta ve vztahu ke zdravotnickým zařízením nebyl vydán.
3) Převoz osob PČR do zdravotnického zařízení a zpět
Převoz osob ze strany Policie České republiky do/ze zdravotnických zařízení se řídí platnou zákonnou úpravou. Interní pokyny k převozům osob mohou být řešeny na lokální úrovni v gesci ředitelů krajských ředitelství. Centrální pokyn policejního prezidenta vydán nebyl.
4) Rozhodování o zdravotní způsobilosti a umístění do cely předběžného zadržení (CPZ)
Umísťování, pobyt a propouštění osob z policejních cel upravuje zákon o Policii, konkrétně § 28 a následující. Dále je postup konkretizován v závazném pokynu policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách, který byl v anonymizované podobě poskytnut.
5) Specifické dotazy k intoxikaci
Žádný interní akt řízení nestanovuje „prahové hodnoty“ intoxikace ve vztahu k umísťování osob do policejní cely. Vždy závisí na vyjádření lékaře, zda je osoba schopna umístění a pobytu v policejní cele. Dohled nad intoxikovanými osobami záleží na konkrétní situaci. Obecně upraveno v čl. 12 závazného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách.
6) Rámcové dohody o spolupráci
Krajská ředitelství mohou v rámci své místní působnosti uzavírat dohody o spolupráci se zdravotnickými zařízeními a poskytovateli zdravotnické záchranné služby. Tyto dohody mohou obsahovat i pravidla týkající se výše uvedených oblastí, jako je asistence Policie České republiky při převozu či ošetření osob. Policie České republiky neeviduje katalog interních předpisů vztahujících se k dané problematice. Souhrnný přehled tedy není k dispozici.
K otázce vzdělávání Policejní prezidium České republiky sděluje, že příslušníci Policie České republiky jsou k jednotnému postupu, včetně spolupráce se zdravotnickými zařízeními a Zdravotnickou záchrannou službou, vedeni prostřednictvím uceleného systému profesní přípravy, který pokrývá celé období jejich služby.
Tento systém zahrnuje:
- Základní odbornou přípravu (ZOP) – povinné vstupní vzdělávání všech nových příslušníků Policie České republiky, které zajišťuje jednotný základ teoretických znalostí a praktických dovedností.
- Další profesní vzdělávání – průběžné vzdělávací programy (kvalifikační a odborné kurzy, instruktážně-metodická zaměstnání), které rozvíjejí znalosti podle aktuální praxe a služebního zařazení.
- Metodické řízení a instruování – jednotnost výkonu služby je zajištěna prostřednictvím závazných interních aktů řízení, metodických pokynů a operativních instruktáží nadřízených.
- Spolupráci s ostatními složkami IZS – příslušníci Policie České republiky jsou školeni a cvičeni i ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou a dalšími subjekty bezpečnostního systému. Tato spolupráce je realizována formou společných vzdělávacích aktivit, nácviků a taktických cvičení, což zajišťuje sladěné a koordinované postupy.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 16. března 2026