Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Současně naletěla dvěma vojákům
Virtuální přátelství stálo osmačtyřicetiletou ženu z Brněnska skoro dva milióny korun.
Hned se dvěma muži v uniformě americké armády si v posledních měsících dopisovala osmačtyřicetiletá žena z Brněnska. A nebýt toho, že byla v rámci vyšetřování jiného případu pozvána na policii k podání vysvětlení, asi by s nimi byla v kontaktu i nadále. Podvedená žena se v říjnu loňského roku prostřednictvím sociální sítě seznámila s Američanem, který byl nasazen ve válce na Ukrajině. Záhy po seznámení byl údajně zraněn a oslovil svou známou, zda by mu neposlala peníze na léčení. To už původně nezávazná komunikace dostala jiný náboj. Důvěřivá žena podle pokynů založila dva účty, prostřednictvím kterých odesílala na určená konta nemalé částky. Vedle úhrady léčebných výloh poslala peníze na cestu domů, uhradila poplatek pro FBI nebo za výkupné. Platila také poplatky za zaslaný balík s velmi zajímavým obnosem v dolarech. Celkem odeslala skoro půldruhého miliónu korun. V dubnu letošního roku se stejným způsobem seznámila s jiným americkým vojákem. Muži sloužícímu v Iráku pod vlajkou OSN prý vyplatili žold dvě stě tisíc euro. V nestabilní zemi byla získaná odměna údajně v nebezpečí. Dohodli se tedy, že peníze pošle své známé do úschovy. Za odeslaný balík bylo ale potřeba zaplatit různé poplatky. Ty žena ujišťovaná podvodníkem, že jí všechny vynaložené prostředky vrátí, postupně platila. Během několika dní odeslala nejméně čtvrt milionu korun. Celková ztráta se tak blíží dvěma milionům korun.
por. Bohumil Malášek, 3. září 2025