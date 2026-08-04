Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sotva stál na nohou, na jízdu na kole centrem města si však troufl
S bezmála třemi promile ukončil projížďku nárazem do auta. (VIDEO)
Na kapotě osobního auta skončila jízda opilého cyklisty, který minulé pondělí odpoledne brázdil na kole centrum Chomutova. Nejdřív „šněroval“ silnici ze strany na stranu, pak zřejmě usoudil, že bezpečnější to bude po chodníku, kam tedy zamířil. Po chvíli však stejně jízdu nezvládl, ztratil rovnováhu, a i s kolem upadl na přední část osobního vozidla a poté na vozovku. Událost se obešla bez zranění, avšak na vozidle vznikla několikatisícová škoda způsobená odřením nárazníku a kapoty.
Dechové zkoušky potvrdily, že dotyčný měl zvolit raději chůzi. Hodnoty se totiž pohybovaly v rozmezí od 2,51 do 2,93 promile. Kvůli rozdílu mezi výsledky dechových zkoušek se cyklista podrobil odběru krve. Hladinu alkoholu, kterou v sobě měl, tak určí až rozbor krevního vzorku. Jednašedesátiletý muž přitom policistům uvedl, že před jízdou vypil čtyři velké "dvanáctky".
Poté, co dopravní policisté šetření popsaného přestupkového jednání ukončí, oznámí přestupek příslušnému správnímu orgánu. Ten může cyklistovi ve správním řízení podle zákona uložit pokutu od 7 do 25 tisíc korun. V případě způsobení dopravní nehody se horní hranice sazby pokuty navyšuje na dvojnásobek.
Tučná pokuta však není to nejhorší, k čemu může v důsledku jízdy na kole v opilosti dojít. Nikdy nesedejte na kolo pod vlivem alkoholu. Nemusí to vždy skončit jen poškrábáním auta nebo odřenými koleny. Vystavujete riziku sebe i ostatní a následky mohou být tragické…
por. Mgr. Miroslava Glogovská
4. srpna 2026