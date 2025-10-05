Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sobotní poledne ve znamení řidičů pod vlivem drog
Policisté z oddělení hlídkové služby měli plné ruce práce.
Policisté z oddělení hlídkové služby měli v sobotu 4. října kolem poledne plné ruce práce s řidiči, kteří svá vozidla řídili pod vlivem návykových látek. Prvního odhalili krátce před půl dvanáctou. Muž (nar. 1973) jel s vozidlem značky Škoda do ulice Novohradská, kde ho policisté zastavili a zkontrolovali. Vyzvali ho k podrobení se orientačnímu testu DrugWipe 5SP, který ukázal pozitivní výsledek na látku amfetamin/metamfetamin. Následně jej převezli do nemocnice, aby podstoupil lékařské vyšetření. O 45 minut později řídil muž (nar. 1995) osobní automobil značky Opel po ulici Čechova směrem k ulici Havlíčkova, kde ho také zastavili a zkontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby. Stejně jako v předchozím případě následoval orientační test na přítomnost návykových látek, který vyšel pozitivní na látku amfetamin/metamfetamin a převoz do českobudějovické nemocnice.
Oba případy nyní zpracovávají policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město. Řidiči jsou podzeřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
5. října 2025