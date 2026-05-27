Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sobotní fotbalové utkání v Táboře

Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek. 

V souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním mezi Baníkem Ostrava a Táborskem máme připraveno bezpečnostní opatření. Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek v okolí stadionu i ve městě. Zároveň si dovolujeme vyzvat majitele a řidiče vozidel zaparkovaných v ulici Kvapilova u fotbalového stadionu, aby je v sobotu 30.5., v době od 7.00 do 20.00 hodin preventivně přeparkovali, a to především z důvodu ochrany majetku. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. května 2026

