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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice

Registrační číslo projektu: 4181000015 

Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice

Registrační číslo projektu: 4181000015

Program: NPO 2021-2026

Komponenta: 2.2.1 Národního plánu obnovy

Výzva:  NPO 4/2024_Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

Schválený rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu: 60 496 463,15 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 49 997 076,98 Kč
Maximální výše dotace: 49 997 076,98 Kč

Popis projektu:

Realizace energeticky úsporných opatření v administrativní budově KŘP Pardubického kraje v Opočínku: zateplení obvodového pláště budovy, výměna otvorových výplní, zateplení stropu pod půdou, zateplení střechy, zateplení stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, instalace fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie.

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