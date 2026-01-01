Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice
Registrační číslo projektu: 4181000015
Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice
Název projektu: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočínek 57, Pardubice
Registrační číslo projektu: 4181000015
Program: NPO 2021-2026
Komponenta: 2.2.1 Národního plánu obnovy
Výzva: NPO 4/2024_Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Schválený rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu: 60 496 463,15 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 49 997 076,98 Kč
Maximální výše dotace: 49 997 076,98 Kč
Popis projektu:
Realizace energeticky úsporných opatření v administrativní budově KŘP Pardubického kraje v Opočínku: zateplení obvodového pláště budovy, výměna otvorových výplní, zateplení stropu pod půdou, zateplení střechy, zateplení stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, instalace fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie.