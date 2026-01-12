Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Sníh, mráz a 20 nehod
Náročný víkend pro hradecké policisty.
Hradečtí dopravní policisté řešili během uplynulého víkendu celkem 20 dopravních nehod. Na řadě z nich se výrazně podepsalo nepříznivé zimní počasí, kdy během víkendu intenzivně sněžilo a mrzlo, což komplikovalo sjízdnost silnic. Ostatní nehody se obešly bez újmy na zdraví, nicméně jedna z nich byla způsobena řidičem pod vlivem alkoholu a v další figuroval mladistvý řidič bez řidičského oprávnění, který navíc usedl za volant vozidla s neplatnou technickou prohlídkou.
Čelní střet v Bělči nad Orlicí – dvě osoby zraněny
V pátek 9. ledna 2026 krátce po poledni došlo na silnici III. třídy v obci Běleč nad Orlicí k vážnější dopravní nehodě. Řidička vozidla Škoda Octavia jedoucí směrem na Hradec Králové dle prvotního šetření nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky pokryté sněhem. V pravotočivé zatáčce dostala vůz do přetáčivého smyku, narazila do obrubníku a následně byla odhozena do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Volvo. V důsledku nárazu mělo vozidlo Volvo vyjet mimo komunikaci a poté narazit do stromu. Lehce zraněni byli řidič a nezletilá spolujezdkyně z tohoto vozu. Technická závada nebyla zjištěna a celková škoda byla vyčíslena na více než 350 tisíc korun.
Nehoda na parkovišti v Libčanech – řidič s více než 2 promile
V sobotu 10. ledna 2026 byli policisté přivoláni na parkoviště u prodejny potravin v Libčanech, kde řidič vozidla Peugeot Boxer při couvání narazil do zaparkovaného vozu Škoda Yeti. Na místě vzniklo podezření na alkohol u viníka nehody. Dechové zkoušky toto podezření potvrdily – řidič Peugeotu nadýchal 2,20 promile a při opakované zkoušce 2,03 promile alkoholu. Odmítl následné lékařské vyšetření a odběr krve. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Ke zranění osob nedošlo. Škoda činí přibližně 25 tisíc korun na Peugeotu a 40 tisíc na vozidle Škoda Yeti.
Nedání přednosti v Hradci Králové – řídil mladistvý bez oprávnění
Ke třetí z významnějších nehod došlo téhož dne v 12:35 hodin na křižovatce ulic Na Občinách a Na Hrázce v Hradci Králové. Mladistvý řidič vozidla Suzuki Vitara jedoucí po vedlejší komunikaci dle prvotního šetření nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel do křižovatky přímo před projíždějící Volkswagen Passat na hlavní silnici. Došlo ke střetu, po kterém bylo vozidlo Passat odraženo na obrubník. Nikdo nebyl zraněn, alkohol byl u obou řidičů vyloučen. Policisté však zjistili, že řidič Suzuki je mladistvý, který není držitelem žádného řidičského oprávnění, a navíc vozidlo mělo neplatnou technickou prohlídku. Škoda byla odhadnuta na 130 000 Kč.
por. Bc. Martina Jandová
12.1.2026