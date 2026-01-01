Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Sněžení přineslo potíže na silnice
Dálnici D1 na 221. km ve směru na Prahu blokoval na bok převrácený kamión.
Sněžení, které po poledni zhoustlo, přineslo v pondělí na jihomoravské silnice řadu nepříjemných situací. Operační středisko KŘP JmK řešilo od ranních hodin více než sto dvacet oznámení týkajících se dopravní situace. Převážná většina oznámení se týkala nesjízdných, případně obtížně sjízdných komunikací. Policisté se zabývali také řadou nehod. Ty byly typické pro zimní počasí s místy hustým sněžením. Většina nehod byla bez zranění, případně s lehkými zraněními. Na dálnici D1 na 221. km došlo kolem půl čtvrté k havárii kamionu, který zablokoval odstavný pruh. Řidiči, který nemohl z náklaďáku převráceného na bok vystoupit, se naštěstí nic nestalo. Přestože bylo místo havárie průjezdné ve směru na Prahu jedním jízdním pruhem, vytvořila se poměrně dlouhá kolona. Komunikace, zvlášť ve vyšších polohách, jsou obtížně sjízdné, jezděte opatrně.
por. Bohumil Malášek, 16. února 2026