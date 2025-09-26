Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Snažili se ujet na Jawě
Mladíci na motorce na sebe upozornili jízdou bez helmy.
Ve středu 24. září krátce před 21. hodinou večer v Litomyšli si policisté z oddělení hlídkové služby všimli dvojčlenné posádky motocyklu, jehož řidič na hlavě neměl přilbu. Policisté proto okamžitě za motocyklem vyrazili a zjistili, že navíc není opatřen ani registrační značkou. V té chvíli se policisté rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat. Řidič ale na opakované výzvy k zastavení nereagoval a ve své jízdě pokračoval ve směru na obec Osík a dále na lesní cestu, kde měl v plánu se svým stojem značky Jawa policisty setřást. Po několika stovkách metrů ale zřejmě nezkušeného motorkáře zradila vysoká mokrá tráva a společně se svým spolujezdcem motorku „položil“. Policisté vzápětí oba mladíky zajistili za použití donucovacích prostředků.
Lustrací bylo zjištěno, že motocykl bez registrační značky řídil 18letý mladík bez přilby, bez řidičského oprávnění a s pozitivním testem na drogy. Za sebou přitom vezl teprve 14letého chlapce.
Policisté celou událost v nejbližších dnech oznámí příslušnému správnímu orgánu, kde mladíkovi hrozí pokuta ve výši až 75 tisíc korun.
por. Mgr. Iveta Kopecká