Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Snažili se ho obrat o bezmála sedm set tisíc
Policisté z místního oddělení Vokovice zabránili podvodu, kdy se falešný policista s bankéřem pokusili vylákat z poškozeného bezmála sedm set tisíc korun.
V první polovině února kontaktovala falešná policistka pětatřicetiletého poškozeného, kterému uvedla, že slouží v Třebíči a na jeho jméno si na základě plné moci kdosi chce vzít milionový úvěr. Jelikož mladý muž o ničem podobném nevěděl a plnou moc nikomu nedával, tak v něm tímto vzbudila obavu o jeho finance. Falešná policistka ho postupně naváděla k různým opatřením, aby zamezili ztrátě peněz, a do jeho e-mailu mu dokonce zaslala i falešné dokumenty jak od policie, tak od banky, kde k vyřizování úvěru mělo dojít. Poté mu sdělila, že ho bude kontaktovat pracovník ČNB, který je bezpečnostní specialista, a že má postupovat podle jeho pokynů. Poškozenému se během chvíle opravdu ozval další podvodník, tentokrát muž, který komunikaci kvůli „bezpečnosti“ přesměroval do aplikace WhatsApp. Tam provedl jeho ověření, kdy muži předložil falešný průkaz pracovníka ČNB a dále ho přesvědčil, aby všechny své úspory převedl na jejich bezpečnostní účet, aby se zamezilo možné ztrátě jeho finančních prostředků. Poté co ze svého účtu odeslal bezmála sedm set tisíc korun, po něm podvodníci chtěli, aby zavolal do banky a ověřil platbu, jelikož jim žádné peníze zatím nepřišly. Poškozený do banky tedy zavolal, kde mu pracovnice řekla, že platba je odeslaná. Jelikož mu ale celá situace naštěstí začala být podezřelá, zavolal na obvodní oddělení v Třebíči, kde si chtěl ověřit, zdali tam policistka, která volala jako první, opravdu pracuje. Policisté mu okamžitě sdělili, že tam nikdo takový není a že se stal obětí podvodu. Poškozený tak okamžitě zavolal na linku 158 a zamířil na policejní služebnu do Vokovic.
Policisté z místního oddělení okamžitě učinili všechna možná opatření a podařilo se jim odchozí platbu zablokovat. Obrovským štěstím tedy bylo, že platba odešla jako běžná a ne jako okamžitá, a díky tomu se v průběhu několika týdnů podařilo policistům všechny finanční prostředky vrátit původnímu majiteli. Celý případ si převzali kriminalisté, kteří v současné chvíli pátrají po neznámých pachatelích, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvodu, za což jim hrozí v případě dopadení a odsouzení až osmiletý pobyt za mřížemi.
Důrazně varujeme před těmito podvody, kterých je v současné chvíli velké množství!!! Žádná bankovní instituce ani policie Vás nikdy nebude kontaktovat tímto způsobem a vše se řeší pouze na pobočce banky, nebo na policejní služebně. Dodržením tohoto pravidla tak nedáte dalším možným podvodníkům žádnou šanci.
por. Richard Hrdina
14. dubna 2026