Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Snažil se ukrýt, ale Willymu stejně neunikl
Policisté z oddělení hlídkové služby Karviná a speciální pořádkové jednotky ve spolupráci s psovodem a jeho čtyřnohým parťákem dopadli pachatele krádeže.
Minulý pátek krátce po půlnoci přijali karvinští policisté oznámení o možném vloupání do jedné z čerpacích stanic. Po příjezdu na místo zjistili, že do objektu bylo vniknuto násilím, pachatel se zde však již nenacházel. Proto si na místo přizvali i kolegu psovoda s jeho čtyřnohým parťákem Willym. Ten hned u čerpací stanice zavětřil pachovou stopu a po několika metrech psovoda přivedl ke dvěma osobám, které se ukrývaly v lesním porostu. Po výzvách policisty oba úkryt opustili a s psovodem dále spolupracovali. Následně skončili v poutech na policejní služebně.
Jak se ukázalo, do čerpací stanice se měl vloupat 33letý zadržený muž a z této odnést dva televizory, které si měl následně ukrýt v nedalekém křoví a z místa utéct. Svého známého měl pak potkat náhodně.
Komisař z 1. oddělení obecné kriminality Karviná muže obvinil z přečinu krádeže. Obviněný se k činu doznal. Svým jednáním způsobil škodu 5 000 korun, nicméně jeho trestní rejstřík je velmi rozsáhlý a aktuálně si na rozhodnutí soudu počká ve vězení, kde si nyní odpykává trest za předchozí majetkovou trestnou činnost. V případě odsouzení si svůj pobyt zde může prodloužit až o dvě léta.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
22. května 2026