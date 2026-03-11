Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Snažil se ujet na motorce se 2 promile
Když ho zastavili v autě, nadýchal 4 promile. Za tři dny ho zastavili na motorce, nadýchal přes 2 promile.
Včera kolem 17. hodiny chtěli policisté pohotovostního a eskortního oddělení zastavit a zkontrolovat řidiče motocyklu. Ten však na výzvu zareagoval zrychlením a hlídce se snažil ujet. V obci Drahanovice odbočil vpravo mezi domy a ujížděl po polní cestě směrem na Náměšť na Hané. Policistům však neujel a ti ho zastavili mezi obcemi Drahanovice a Náměšť na Hané. Řidič se podrobil odborné dechové zkoušce, při které nadýchal postupně 2,30 a 2,46 promile. Jak policisté jeho lustrací zjistili, 35letého muže pod vlivem alkoholu zastavili jejich kolegové v sobotu, tehdy nadýchal přes 4 promile, zabavili mu řidičský průkaz a druhý den sdělili podezření. Stejně jako v sobotu skončil i včera na protialkoholní záchytné stanici a dnes mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí až rok za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
