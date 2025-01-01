Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Snaha maskovaného mladíka znemožnit odhalení nevyšla
Ústečtí policisté v krátké době objasnili krádež v centru dárců krevní plazmy
Ústečtí kriminalisté během několika dnů objasnili případ krádeže, při němž maskovaný pachatel odcizil hotovost ve výši 24 tisíc korun z recepce centra dárců krevní plazmy.
Muž vstoupil do prostor centra se zakrytou tváří, zamířil přímo k recepčnímu stolu a z otevřeného šuplíku vytáhl hotovost. Poté z místa rychle odešel. Policisté okamžitě zahájili šetření a strávili hodiny vyhodnocováním kamerových záznamů. Zpočátku nebyl pachatel místním policistům znám, proto prověřovali i možnost, že přijel z jiného okresu. Analýza záznamů z nádraží jim pomohla vytipovat podezřelého, ačkoliv na první pohled nesedělo oblečení. Policisté se nenechali zmást a pracovali s verzí, že se pachatel v centru vyznal a mohl být pravidelným dárcem. Dalším porovnáváním záznamů s databází dárců se jejich tip potvrdil. Netrvalo dlouho a policisté mladíka vypátrali. Ten se při výslechu k činu doznal a podrobně popsal svůj postup – dokonce i to, že si v křoví předem připravil oblečení na převlečení. Uvedl, že krádež spáchal z finančních důvodů a peníze použil pro vlastní potřebu. Svého jednání podle vlastních slov lituje.
Za trestný čin krádeže mu nyní hrozí až dva roky odnětí svobody.
Ústí nad Labem 26. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje