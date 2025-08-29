Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Snadný výdělek z domova = tisíce poškozených
Podvodníci zneužívají důvěru lidí, kteří hledají přivýdělek.
Možnost vydělat si z pohodlí domova jednoduchou manuální prací – například skládáním ozdob, kompletací drobných předmětů nebo ruční výrobou dekorací – se může na první pohled zdát jako ideální příležitost. Ve skutečnosti se ale často jedná o práci, která je ne tak jednoduše splnitelná, velmi časově náročná a tím pádem finanční odměna nejistá.
Kriminalisté v posledních letech řešili několik rozsáhlých případů, kdy byly stovky až tisíce lidí po celé České republice nalákány na údajně výhodné nabídky práce z domova. Mezi oběťmi byly zejména studenti, senioři, rodiče na mateřské nebo lidé v tíživé finanční situaci – tedy ti, kteří často hledají jakýkoli způsob, jak si legálně přivydělat.
Jeden z rozsáhlých případů tohoto druhu byl po letech vyšetřování uzavřen ve Strakonicích na jihu Čech. Případ zaměstnával kriminalisty téměř pět let a výsledkem je obvinění dvou fyzických a třech právnických osob, které rozsáhlou inzercí nabízely možnost přivýdělku výrobou ozdob a miniaturních předmětů. Zájemcům slibovali jednoduchou manuální činnost z domova s atraktivní finanční odměnou. Ve skutečnosti jim ale šlo pravděpodobně pouze o získání peněz, které jim zájemci o práci posílali jako tzv. vratný poplatek nebo investici do materiálu.
Po uhrazení poplatku jim zasílali balíčky s materiálem a obecnými informacemi, které však zdaleka neodpovídaly slibovaným podmínkám. Materiál býval nekompletní, nekvalitní nebo nevhodný k výrobě. Práce tak podle přiložených návodů podle zjištění kriminalistů prakticky nešla dokončit.
Podle zjištění strakonických kriminalistů zareagovalo (v letech 2018 – 2022) na inzeráty téměř 2 000 lidí z celé České republiky, kteří poslali celkovou finanční částku přesahující tři miliony korun. Hotové výrobky však v drtivé většině nebyly „uznány“ a zhotovitelé tak nedostali žádnou odměnu. Zadavatel lidem za výrobky vyplatil dohromady řádově pouhé tisíce korun. Tedy jen zlomek slíbených částek. Naprostá většina poškozených zůstala s nevyužitým materiálem a bez výdělku.
Oborná vyjádření v tomto případě navíc potvrdily, že kvalita požadovaných výrobků byla technicky prakticky nedosažitelná – minimálně ne z dodaného materiálu a s poskytnutými instrukcemi. Výsledkem tak pro mnoho lidí bylo zklamání a finanční ztráta.
Vyšetřovatelé hovoří o jednom z nejrozsáhlejších případů hospodářské kriminality v okrese Strakonice za poslední roky. Spisový materiál čítá 78 svazků s 25 tisíci stranami. Podle kriminalistů šlo o promyšlený a pečlivě připravený systém, jehož cílem bylo systematické získávání peněz od nic netušících zájemců o práci.
Okresním státním zastupitelstvím ve Strakonicích byla na základě předloženého spisového materiálu policejního orgánu podána obžaloba k Okresnímu soudu ve Strakonicích, kde se bude celý případ dále řešit.
V případě, že by se s názorem kriminalistů ztotožnil i soud, může podezřelým hrozit trest odnětí svobody až na osm let.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
29. srpna 2025