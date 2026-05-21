Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Smrtelná nehoda u Mariánských Lázní

Řidič motocyklu i chodec bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem. 

Ve středu 20. května letošního roku krátce před dvaadvacátou hodinou došlo ve Velké Hleďsebi u Mariánských Lázní k tragické dopravní nehodě motocyklu a chodce. K té mělo dojít tak, že třiapadesátiletý řidič motocyklu značky KTM jedoucí ve směru z Mariánských Lázní se z dosud nezjištěných příčin střetl s třiašedesátiletým chodcem, který měl zřejmě přecházet pozemní komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce.

Při dopravní nehodě bohužel utrpěl chodec i řidič motocyklu zranění neslučitelná se životem. U obou zemřelých osob byla nařízena soudní pitva.

Přesná příčina a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.

Od začátku měsíce května letošního roku se tak bohužel jedná v Karlovarském kraji již o šestou tragickou dopravní nehodu, při které zemřelo sedm osob.

nprap. Jan Bílek
21.5.2026

