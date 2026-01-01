Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Smrtelná nehoda na nájezdu na dálnici
Mladá žena nezvládla jízdu po zasněžené vozovce.
V pondělí krátce před devatenáctou hodinou najížděla třiadvacetiletá žena ve vozidle Hyundai v Napajedlech na dálnici ve směru na Přerov v době, kdy mírně sněžilo a vozovka byla pokrytá sněhem. V pravotočivé zatáčce dostala smyk a přejela do protisměru, kde v tu dobu sjížděl z dálnice kamion s návěsem. Její vozidlo narazilo do kamionu levou boční částí a řidička utrpěla velmi závažná zranění, s nimiž ji záchranáři převezli do nemocnice, kde bohužel svému zranění podlehla.
Dechová zkouška byla u šestapadesátiletého řidiče kamionu negativní. Škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na 380 tisíc korun. Dálnice byla v době vyšetřování dopravní nehody uzavřena. Na místě zasahovali členové všech složek integrovaného záchranného systému. Rodinu o úmrtí vyrozuměl policejní krizový intervent. Veškeré okolnosti této tragické události prověřují zlínští kriminalisté.
3. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková