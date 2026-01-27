Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Smrtelná dopravní nehoda u Šemnice
Řidič svým zraněním na místě podlehl.
V pondělí 26. ledna letošního roku došlo poblíž Šemnice na Karlovarsku k tragické dopravní nehodě. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Hyundai jel po účelové komunikaci ve směru na Pulovice, což je část Šemnice a zřejmě při vyjíždění komunikace v místě prudkého stoupání nezvládl řízení a na namrzlé a zasněžené komunikaci s vozidlem sjel zpět, narazil levou zadní částí automobilu do skály, o kterou se přetočil na střechu. Následně měl s vozidlem po střeše sjet o několik metrů zpět a zůstat zaseknutý uprostřed komunikace. Čtyřiašedesátiletý řidič při této nešťastné události utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě bohužel podlehl.
Ve věci byla nařízena soudní pitva.
Příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
nprap. Jakub Kopřiva
27.1.2026