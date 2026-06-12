Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Smrtelná dopravní nehoda u Královského Poříčí

Řidička svému zranění na místě bohužel podlehla. 

Ve čtvrtek 11. června letošního roku krátce před 12. hodinou došlo u Královského Poříčí na Sokolovsku k tragické dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že šestapadesátiletá řidička vozidla značky Škoda, která jela ve směru z Lokte na Královské Poříčí z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s protijedoucím osobním automobilem značky Škoda. Po střetu byla obě vozidla odmrštěna mimo pozemní komunikaci, kde došlo k nárazu do stromu.

Po této dopravní nehodě šestapadesátiletá řidička na místě svým zraněním bohužel podlehla. Řidič vozidla značky Škoda byl s vážným zraněním letecky transportován do nemocnice v Plzni. Další tři spolujezdci z obou vozidel byli převezeni k ošetření do nemocnice.

Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena.

Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Řidiči, buďte na svým cestách opatrní, věnujte se řízení a jezděte tak, abyste se v pořádku vrátili ke svým nejbližším.

nprap. Jakub Kopřiva
12.6.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 