Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Smrtelná dopravní nehoda u Královského Poříčí
Řidička svému zranění na místě bohužel podlehla.
Ve čtvrtek 11. června letošního roku krátce před 12. hodinou došlo u Královského Poříčí na Sokolovsku k tragické dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že šestapadesátiletá řidička vozidla značky Škoda, která jela ve směru z Lokte na Královské Poříčí z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s protijedoucím osobním automobilem značky Škoda. Po střetu byla obě vozidla odmrštěna mimo pozemní komunikaci, kde došlo k nárazu do stromu.
Po této dopravní nehodě šestapadesátiletá řidička na místě svým zraněním bohužel podlehla. Řidič vozidla značky Škoda byl s vážným zraněním letecky transportován do nemocnice v Plzni. Další tři spolujezdci z obou vozidel byli převezeni k ošetření do nemocnice.
Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena.
Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
Řidiči, buďte na svým cestách opatrní, věnujte se řízení a jezděte tak, abyste se v pořádku vrátili ke svým nejbližším.
nprap. Jakub Kopřiva
12.6.2026