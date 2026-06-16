Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Smrtelná dopravní nehoda u Hazlova
Řidič vážným zraněním na místě bohužel podlehl.
V pondělí 15. června letošního roku krátce před 9. hodinou došlo u Hazlova na Chebsku k tragické dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že devětašedesátiletý řidič nákladního vozidla značky Volvo z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo pozemní komunikaci, kde postupně narazil do dvou vzrostlých stromů.
Po této dopravní nehodě devětašedesátiletý řidič na místě svým zraněním bohužel podlehl.
Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena.
Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
Řidiči, buďte na svým cestách opatrní, věnujte se řízení a jezděte tak, abyste se v pořádku vrátili ke svým nejbližším.
nprap. Jakub Kopřiva
16.6.2026