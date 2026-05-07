Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Smrtelná dopravní nehoda u Dolan na Náchodsku

Při ranním střetu osobního a nákladního vozidla zemřel mladý řidič. 

Dne 7. května 2026 v časných ranních hodinách došlo na silnici I/33 v katastru obcí Dolany–Svinišťany na Náchodsku k vážné dopravní nehodě. Při střetu osobního automobilu značky Škoda Octavia s nákladním vozidlem Volvo s přívěsem utrpěl řidič osobního vozidla zranění neslučitelná se životem.

Řidič nákladního vozidla byl při příjezdu složek integrovaného záchranného systému v pořádku. Provedená dechová zkouška u něj vyloučila přítomnost alkoholu. Po střetu skončila obě vozidla mimo komunikaci.

Předběžná výše hmotné škody byla odhadnuta přibližně na 200 tisíc korun u osobního vozidla a na zhruba 250 tisíc korun u nákladního vozidla. U zemřelého řidiče (26 let) byla nařízena soudní pitva.

Silnice I/33 byla po nezbytnou dobu zcela uzavřena a doprava byla odkloněna po objízdných trasách. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Veškeré příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou nadále předmětem prověřování kriminalistů z územního odboru Náchod.

por. Karolína Macháčková
7.5.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 