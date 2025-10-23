Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Smrtelná dopravní nehoda
Náraz do stromu nepřežil mladý řidič.
Jindřichohradečtí dopravní policisté vyjeli dnes po půl čtvrté odpoledne k vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici č. 1/24 nedaleko obce Majdalena. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič (nar. 2003) jel sám ve vozidle značky Škoda ve směru z Třeboně na Majdalenu a pravděpodobně z důvodu vysoké rychlosti vyjel mimo komunikaci. Poté narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Přesné příčiny a okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
