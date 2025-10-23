Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Smrtelná dopravní nehoda

Náraz do stromu nepřežil mladý řidič. 

Jindřichohradečtí dopravní policisté vyjeli dnes po půl čtvrté odpoledne k vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici č. 1/24 nedaleko obce Majdalena. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič (nar. 2003) jel sám ve vozidle značky Škoda ve směru z Třeboně na Majdalenu a pravděpodobně z důvodu vysoké rychlosti vyjel mimo komunikaci. Poté narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Přesné příčiny a okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
23. října 2025

Odkazy do noveho okna

1 DN 1

1 DN 1 

Detailní náhled

2 DN 2

2 DN 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 