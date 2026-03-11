Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Smrtelná dopravní nehoda
Střet motorkáře s osobním vozidlem na Lovosicku skončil tragicky.
V úterý 10. března 2026 krátce před 18. hodinou došlo v Lovosicích na silnici I/15 u kruhového objezdu s ulicí Siřejovická ke střetu motocyklu a osobního vozidla. Řidič motocyklu bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl.
Okolnosti a přesné příčiny této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
V souvislosti s touto tragickou dopravní nehodou bychom chtěli upozornit na blížící se jarní období, kdy se na silnicích začíná zvyšovat provoz motocyklů a jízdních kol. Řidiči by proto měli počítat s jejich častější přítomností na komunikacích, zvýšit svou pozornost a přizpůsobit styl jízdy aktuální situaci v provozu.
Motocyklisté a cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a při střetu s vozidlem často utrpí velmi vážná zranění. Apelujeme proto na všechny řidiče, aby byli při předjíždění či odbočování obezřetní, důsledně sledovali situaci kolem sebe a nepodceňovali kontrolu mrtvých úhlů.
Stejně tak vyzýváme motocyklisty a cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost, používali ochranné prvky a byli na silnicích dobře viditelní. Ohleduplnost, vzájemný respekt a dodržování pravidel silničního provozu mohou přispět k tomu, aby se podobným tragickým událostem předcházelo.
11. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje