Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Smrtelná dopravní nehoda

​Střet motorkáře s osobním vozidlem na Lovosicku skončil tragicky. 

V úterý 10. března 2026 krátce před 18. hodinou došlo v Lovosicích na silnici I/15 u kruhového objezdu s ulicí Siřejovická ke střetu motocyklu a osobního vozidla. Řidič motocyklu bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl.

Okolnosti a přesné příčiny této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

V souvislosti s touto tragickou dopravní nehodou bychom chtěli upozornit na blížící se jarní období, kdy se na silnicích začíná zvyšovat provoz motocyklů a jízdních kol. Řidiči by proto měli počítat s jejich častější přítomností na komunikacích, zvýšit svou pozornost a přizpůsobit styl jízdy aktuální situaci v provozu.

Motocyklisté a cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a při střetu s vozidlem často utrpí velmi vážná zranění. Apelujeme proto na všechny řidiče, aby byli při předjíždění či odbočování obezřetní, důsledně sledovali situaci kolem sebe a nepodceňovali kontrolu mrtvých úhlů.

Stejně tak vyzýváme motocyklisty a cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost, používali ochranné prvky a byli na silnicích dobře viditelní. Ohleduplnost, vzájemný respekt a dodržování pravidel silničního provozu mohou přispět k tomu, aby se podobným tragickým událostem předcházelo.

11. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

