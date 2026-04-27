Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Smrt v gay klubu
Kriminalisté obvinili muže, který poškozenému poskytl drogu. Muž následně zemřel.
Kriminalisté Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, kteří se zabývají objasňováním závažné drogové trestné činnosti, obvinili muže, jenž poškozenému před sexuálním aktem poskytl látku GHB (gama-hydroxytbutyrát), známou také jako „tekutá extáze“. Muži se náhodně setkali v baru a následně se v rámci klubu přesunuli do soukromí na pokoj, kde mu obviněný tuto drogu podal v limonádě a rovněž v další skleněné lahvičce.
U poškozeného v důsledku této intoxikace došlo ke zdravotním komplikacím, a i přes poskytnutou první pomoc ze strany policistů a záchranářů, kteří byli do podniku přivoláni, po následném převozu do nemocnice zemřel.
Provedenou pitvou a toxikologickým vyšetřením bylo zjištěno, že bezprostřední příčinou smrti sedmadvacetiletého cizince bylo selhání srdeční a dechové činnosti při akutní otravě GHB.
Případem se vzhledem k jeho závažnosti začali zabývat zmiňovaní kriminalisté, kteří po provedeném prověřování zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže ze severních Čech pro zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Vzhledem k tomu, že svým jednáním způsobil smrt, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až na osmnáct let.
Případ se stal v březnu 2025 na Smíchově. Trestní stíhání kriminalisté zahájili v březnu 2026, přičemž stíhání je vedeno na svobodě.
mjr. Jan Daněk
27. 4. 2026