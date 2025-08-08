Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Smrt po aplikaci kokainu

Kriminalisté zadrželi dealera, který prodával drogy. Jedna z jeho zákaznic po jejich aplikaci zemřela. 

Kriminalisté z oddělení vražd řeší od začátku tohoto roku případ podezřelého úmrtí šestačtyřicetileté ženy z Prahy, která byla uživatelkou drog a koncem ledna byla nalezena mrtvá v bytě na Barrandově. Kriminalisté v rámci prověřování případu zadali mimo jiné vypracování znaleckého posudku z oboru soudní lékařství a z jeho závěru vyplynulo, že žena zemřela vlivem nitrožilní aplikace kokainu. Proto začali zjišťovat kde a od koho koupila drogu, která ji usmrtila. Zjistili, že jejím dealerem byl šestatřicetiletý muž z Prahy a tohoto muže kriminalisté za využití zásahové jednotky pražské policie tuto středu zadrželi.

Zadržený muž se k prodeji drogy přiznal a nyní je stíhaný pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy kdy, vzhledem ke způsobení smrti mu hrozí trest odnětí svobody až na 18 let. Kriminalisté podali podnět na jeho vzetí do vazby.

mjr. Jan Daněk
8. 8. 2025

Související dokumenty

  • Foto .png
    Velikost souboru: 249,2 KB / formát PNG

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 