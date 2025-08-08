Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Smrt po aplikaci kokainu
Kriminalisté zadrželi dealera, který prodával drogy. Jedna z jeho zákaznic po jejich aplikaci zemřela.
Kriminalisté z oddělení vražd řeší od začátku tohoto roku případ podezřelého úmrtí šestačtyřicetileté ženy z Prahy, která byla uživatelkou drog a koncem ledna byla nalezena mrtvá v bytě na Barrandově. Kriminalisté v rámci prověřování případu zadali mimo jiné vypracování znaleckého posudku z oboru soudní lékařství a z jeho závěru vyplynulo, že žena zemřela vlivem nitrožilní aplikace kokainu. Proto začali zjišťovat kde a od koho koupila drogu, která ji usmrtila. Zjistili, že jejím dealerem byl šestatřicetiletý muž z Prahy a tohoto muže kriminalisté za využití zásahové jednotky pražské policie tuto středu zadrželi.
Zadržený muž se k prodeji drogy přiznal a nyní je stíhaný pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy kdy, vzhledem ke způsobení smrti mu hrozí trest odnětí svobody až na 18 let. Kriminalisté podali podnět na jeho vzetí do vazby.
mjr. Jan Daněk
8. 8. 2025