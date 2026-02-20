Smrt odsouzeného Jiřího Knora
Případ Jiřího Knora, sedláka zemřelého při závalu na uranovém dole Eva v roce 1956, jehož ostatky byly pozůstalým odepřeny z důvodu třídního původu.
Jiří Knor se narodil dne 4. 10. 1921 Chvatěrubech. Byl odsouzen Lidovým soudem v Podbořanech dne 9. 11. 1954, č. j.: Pt 21/54, T 214/54 na pět let odnětí svobody pro trestný čin sabotáže. Trestný čin spáchal tím, že jako tzv. kulak svévolně neobdělal 11 ha zemědělské půdy, a tím nesplnil dodávkové úkoly na rok 1953 a 1954, kromě toho neoprávněně obdělal 4 ha půdy uprostřed honů jednotného zemědělského družstva (dále jen „JZD“) za účelem narušování družstva.
Odsouzený byl zařazen do výkonu trestu do Stanice Sboru vězeňské stráže (dále jen „SVS“) Ostrov, která zastřešovala všechny tábory zřízené v oblastech těžby uranové rudy. Jeho kmenové číslo bylo A 024352.
Obrázek: NA, fond SSNV, archiválie publikována na panelu výstavy ÚDV SKPV „Nad krajinou slz a radiace“ a ve stejnojmenné publikaci ÚDVSKPV se souhlasem NA ČR
V hodnocení velitele tábora ze dne 16. 7. 1955 se můžeme dočíst: „…Jmenovaný dosavadním výkonem trestu neprojevil dosud snahu po nápravě a není proto předpoklad, že by na svobodě vedl řádný život pracujícího člověka … Přidělenou práci vykonává lhostejně s malým zájmem, což se odráží v jeho nízkém výkonu… Jeho poměr k dnešnímu lidově demokratickému zřízení nelze proto hodnotit kladně.“
Jiří Knor utrpěl smrtelné zranění při závalu na dole Eva dne 31. 1. 1956.
Po jeho úmrtí nastala nestandardní situace a to ta, že Správa ministerstva vnitra (dále jen „MV“) Jáchymov požádala okresní oddělení MV Podbořany, aby byla vyrozuměna Jiřina Knorová o úmrtí svého manžela. „Dále jmenovanou vyrozumte o tom, že pohřeb žehem na státní útraty byl vykonán v Karlových Varech dne 3. 2. 1956 a že při úmrtí jejího manžela bylo postupováno přesně podle vydaných směrnic pro případ úmrtí vězně, a proto nebyli pozůstalí předem o jeho úmrtí a pohřbu vyrozuměni. Jeho pozůstatky s urnou budou uloženy na vězeňském hřbitově.“ Dne 24. 2. 1956 se obrací manželka, Jiřina Knorová, na Stanici SVS Ostrov s tím, že chce vědět, kde je uložena urna jejího manžela a odkud si ji může vyzvednout. Správa MV – Jáchymov požádala Okresní oddělení MV Podbořany, aby vyrozuměla Jiřinu Knorovou, že její žádosti o vydání urny zesnulého manžela nelze vyhovět.
Proč nebylo tělo ani ostatky vydány pozůstalým, se dozvíme z vnitřní korespondence Správy MV. Ihned po úmrtí se náčelník Správy MV Jáchymov dotazuje náčelníka Správy MV, zda tělo Jiřího Knora vydat, či nevydat pozůstalým. „Hlásím, že dne 31. 1. 1956 zemřel po smrtelném úrazu (zával) na pracovišti odsouzený Knor Jiří, nar. 4. 10. 1921, ženatý, před zatčením povoláním zemědělec, dříve o výměře 42 ha půdy, posledně po hospodářsko technické úpravě půdyv místě posledního bydliště 17 ha polností. Byl odsouzen lid. soudem v Podbořanech k trestu odnětí svobody na 5 let pro trestný čin sabotáže, které se dopustil tím, že odmítl obdělávat pozemky přidělené mu poHTÚP (hospodářsko-technická úprava půdy – pozn. autora) provedené po založení JZD v jeho obci, a v důsledku toho i pro neplnění předepsaných dodávek zemědělských produktů. Jelikož zemřelý je bývalým vesnickým boháčem se záporným postojem k socializaci vesnice a zdejší správě nejsou známé poměry v místě jeho posledního bydliště, NEDOPORUČUJI, aby jmenovaný byl vydán pozůstalým k zařízení pohřbu.“ Náčelník Správy MV se ztotožnil s návrhem náčelníka Správy MV – Jáchymov a souhlasil s tím, aby ostatky Jiřího Knora nebyly vydány pozůstalým.
Správa MV Jáchymov dne 6. 6. 1956 předala věznici Pankrác urnu s pozůstatky Jiřího Knora „k dalšímu opatření“.
Pokud se jedná o uložení ostatků Jiřího Knora, lze předpokládat, že byly uloženy do společného pohřebiště, popř. byl obsah urny smísen se zemí na vyhrazeném místě.
PhDr. František Bártík
20. 02. 2026