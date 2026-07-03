Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
„Šmejdili“ v cizím domě
Jednoho z podezřelých zadrželi rychnovští policisté na místě činu.
Na základě oznámení o neoprávněném vniknutí dvou osob do rodinného domu vyjelo včera večer do Dlouhé Vsi na Rychnovsku několik policejních hlídek.
Policisté z obvodního oddělení Kostelec nad Orlicí společně se strážníkem městské policie vstoupili do domu hlavním vchodem, zatímco hlídka dopravní policie zajišťovala prostor ze zadní části pozemku přes zahradu. Při prohlídce domu policisté uvnitř žádnou osobu nenalezli, v místnostech ale zjistili různé rozházené předměty a otevřené skříně. Otevřenými dveřmi poté vyšli na zahradu, kde už kolegové komunikovali s mužem „uvězněným“ na balkóně v prvním patře domu, který nebyl schopný se vlastními silami dostat dolů. Policistům uvedl, že do domu vstoupil společně se svým kamarádem, kterému se zřejmě před příjezdem hlídek podařilo z místa utéct. Zároveň přiznal, že mu kamarád pomohl dostat se na balkon v prvním patře, kde ho následně policisté nalezli. Policisté muži přistavili žebřík, aby mohl slézt dolů. Krátce po deváté hodině večer 29letého muže zadrželi a eskortovali ho na rychnovské obvodní oddělení k provedení dalších úkonů.
Druhý podezřelý, 33letý muž, se později sám přišel doznat na obvodní oddělení, kde svého činu litoval a uvedl, že po předchozí domluvě oba přelezli oplocení pozemku a přes zahradu vnikli do domu, jehož přízemí společně prohledávali jednotlivé místnosti. Jakmile na místo přijely policejní hlídky, z obavy z dopadení, utekl. Oba podezřelí mají v rejstříku trestů již několik záznamů, starší jedenáct a mladší dva.
Oběma mužům rychnovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody, za což jim v případě pravomocného odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
3. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová