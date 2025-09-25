Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Smajlík testuje 2025
V rámci letošního Evropský týden mobility se žáci základních škol v Benešov opět zapojili do netradiční a zároveň velmi poučné aktivity, která jim umožnila na vlastní kůži poznat práci policie v terénu.
Na jeden den se stali součástí hlídky Policie ČR a aktivně se podíleli na zajištění bezpečnosti silničního provozu ve svém městě. Na ulici Nová Pražská děti pod dohledem zkušeného policisty nprap. J. Bicana, vrchního inspektora, prováděly reálné silniční kontroly. Zastavovaly projíždějící vozidla a pečlivě sledovaly, zda řidiči dodržují veškeré dopravní předpisy — především správné používání bezpečnostních pásů, platnost technické kontroly (STK) a přítomnost všech potřebných dokladů.
Tato aktivita měla nejen preventivní, ale i výchovný charakter. Děti si uvědomily, jak náročná a zodpovědná je práce dopravních policistů a jak důležité je být na silnicích ohleduplný a pozorný.
Pokud byl řidič bez přestupku, dostal od dětí vlastnoručně vyrobeného „smajlíka“ jako poděkování za jeho ukázněné chování. Naopak v případě drobných prohřešků — mezi nimiž dominovalo nepřipoutání bezpečnostním pásem — si řidiči odnášeli symbolického „mračouna“ jako varování.
Za svou aktivní účast a snahu při zajištění bezpečnosti provozu navíc děti obdržely od města Benešov drobnou odměnu jako poděkování za jejich pomoc.
nprap. Jaroslav Bican
P ČR Benešov
25. září 2025
