Služebního psa Maca při ohledání místa činu napadlo divoké prase
Bohužel naše služba má svá rizika nejen pro policisty, kteří jdou například proti ozbrojenému pachateli nebo se musí vypořádat s jinými nebezpečnými situacemi, ale také i pro naše čtyřnohé parťáky.
Policisté z obvodního oddělení Klatovy v úterý 12. května v brzkých ranních hodinách zjistili během výkonu služby vloupání do jedné benzínové čerpací stanice v menší obci u Klatov.
Na místo si přivolali kolegu z oddělení služební kynologie se služebním psem jménem Mac k vypracování stopy a případného vypátrání osoby pachatele. Během širšího ohledání místa činu, kdy služební pes byl psovodem puštěn na volno, z blízkého křoví vyběhlo divoké prase, které psa napadlo. Odhodilo ho asi dva metry daleko do železničního kolejiště, kde pes po útoku zůstal ležet. Psovod ihned zareagoval. Křikem a gestikulací se mu podařilo divoké prase odehnat pryč. Bohužel služební pes Mac při napadení utržil osmicentimetrovou tržnou ránu na břiše. Ihned byl převezen ke služební veterinářce a podstoupil operaci. Při té se naštěstí zjistilo, že nedošlo k poškození vnitřních orgánů.
Mac si bude nyní nějaký čas užívat zaslouženého volna a po plném uzdravení se vrátí zpět do služby.
por. Ing. Eva Červenková
14. května 2026