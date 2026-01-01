Služební vozidla Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel zaslal povinnému subjektu podání opatřené označením „Předmět: Podnět k optimalizaci využívání vozového parku a zvýšení preventivní bezpečnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.“ a obsahující následující text:
„v rámci mého soukromého auditu procesní efektivity a hospodárnosti veřejné správy, prováděného pod metodikou „AI Svoboda“, předkládám návrh na zvýšení veřejné bezpečnosti prostřednictvím efektivnějšího využití vozového parku PČR.
Analýza potenciálu:
Současný model nevyužití vozidel mimo přímý výkon služby v mimopracovních hodinách představuje nevyužitý potenciál pro preventivní působení na veřejný pořádek. Navrhuji zavést systém, v rámci kterého by příslušníci s praxí 5–10+ let mohli využívat služební vozidla pro cestu do místa bydliště a zpět.
Návrh „Vizuální presence“:
Pro účely tohoto programu není nezbytně nutné, aby vozidla byla plně vybavena technologií pro operační zásah. Postačuje základní vizuální označení (potisk PČR), které v obytných zónách plní roli preventivního odstrašujícího prvku (tzv. efekt všudypřítomnosti). Toto opatření dramaticky zvyšuje pocit bezpečí občanů při nulových nákladech na vnitřní vybavení takových vozů.“
Předmětné podání dále obsahovalo žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel poptával následující informace:
„Byla v posledních 3 letech vypracována analýza nákladů na „vizuální presence“ vozidel Policie ČR v rezidenčních oblastech?
Z jakého důvodu není využíván model „přiděleného vozidla s vnějším označením“ pro zkušené příslušníky jako benefit, který současně plní funkci nepřetržitého preventivního dohledu?
Jaké jsou interní překážky (legislativní či provozní) pro zavedení tohoto systému, který by snížil potřebu zabezpečení odstavených vozidel v areálech ředitelství?“
Policejní prezidium České republiky zjistilo, že ve dnech 4. a 5. června 2026 všech čtrnáct krajských ředitelství policie obdrželo cestou datové schránky podání téhož žadatele totožného obsahu, včetně totožné žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Policejní prezidium České republiky posoudilo všechna tato obsahově shodná podání obsahující obsahově shodné žádosti o informace, spojilo je v jedno a z důvodu procesní ekonomie je vyřídilo společně. V této souvislosti povinný subjekt poskytl žadateli následující informace a doprovodné informace:
První bod žádosti o informace
V průběhu posledních tří let ani v letech předchozích Policejní prezidium České republiky ani žádné ze čtrnácti krajských ředitelství policie nevypracovalo ani nenechalo vypracovat „analýzu nákladů na vizuální presenci vozidel Policie České republiky v rezidenčních oblastech“ ve smyslu podatelova „podnětu k optimalizaci využívání vozového parku a zvýšení preventivní bezpečnosti“.
Druhý a třetí bod žádosti o informace
Informace požadované v těchto bodech žádosti nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto právního předpisu stanoví, že „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace požadované v těchto bodech žádosti neodpovídají citované definici. Žadatel se domáhá posouzení svého „návrhu na zvýšení veřejné bezpečnosti prostřednictvím efektivnějšího využití vozového parku Policie České republiky“ a poskytnutí informací vyplývajících z tohoto posouzení a spočívajících jednak v prezentaci důvodů, pro které není jím samým formulovaný model využití služebních motorových vozidel Policií České republiky využíván, a jednak ve výkladu legislativních či provozních překážek, jež brání Policii České republiky v uvedení podatelem formulovaného modelu využití služebních motorových vozidel do praxe.
Povinný subjekt nedisponuje žádným dokumentem obsahujícím požadované informace, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovým dokumentem disponovat. Povinný subjekt by musel požadované informaci na základě předmětného podání teprve vytvořit. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.“
Z výše uvedeného důvodu povinný subjekt nemohl žadateli poskytnout informace požadované v těchto dvou bodech jeho žádosti.
PhDr. Jiří Vokuš, 9. července 2026