Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Služební příprava zaměřená na záchranu tonoucího

Policisté se připravovali v rámci služební přípravy na vodní záchranu 

Během letních měsíců probíhala na okrese Nymburk intenzivní služební příprava zaměřená na vodní záchranu. Cílem této specializované přípravy bylo zvýšit schopnosti a připravenost policistů efektivně zasahovat při nehodách a krizových situacích na vodních plochách v regionu.

Letní období je typické zvýšeným pohybem lidí u řek, rybníků a dalších vodních lokalit, což zvyšuje riziko úrazů a tonutí. Policisté z územního odboru Nymburk se proto systematicky připravovali na případné zásahy zahrnující vyprošťování tonoucích, první pomoc i koordinaci záchranných operací s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Příprava zahrnovala jak teoretické vzdělávání, tak praktické cvičení ve vodě. Policisté si procvičovali techniky plavání, záchrany tonoucího, používání speciální výstroje a vybavení pro zásahy na vodě. Důležitou součástí bylo také školení o bezpečnosti a prevenci nehod, které policisté mohou aktivně využívat při komunikaci s veřejností.

Územní odbor Nymburk tak výrazně posílil svou schopnost rychle a profesionálně reagovat na vodní nehody, čímž přispívá k vyšší bezpečnosti obyvatel i návštěvníků regionu.

por. Bc. Tomáš Macura
preventista OÚ Nymburk
29. sprna 2025

