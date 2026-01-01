Služební příjem příslušníků Policie ČR s hodnostním označením major
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával „poskytnutí informací o platovém zařazení a výši služebních příjmů (platu) příslušníků Policie České republiky vykonávajících službu na pozici major“. Konkrétně žádal „o informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti pro služební hodnost major přímo na Pražském policejním prezidiu a to nejnižší, nejvyšší a průměr za celý kalendářní rok 2025, tj. (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním. Zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců.“
Policie České republiky sdělila žadateli, že příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Odměnami nad rámec služebního příjmu jsou kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. Povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace v následující tabulce. Služební příjem podle § 113 zákona č. 361/2003 Sb. je uveden v celkové hrubé částce před zdaněním za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu příslušník Policie České republiky s hodnostním označením major byl zařazen na příslušném služebním místě v Policejním prezidiu České republiky. Kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. nepodléhají zdanění.
|
Služební příjem +
kázeňské odměny(Kč)
|
Počet měsíců
|
Zdůvodnění kázeňských odměn
|
Nejnižší částka
|
54 728
|
1
|
Kázeňská odměna neudělena
|
Nejvyšší částka
|
1 371 394
|
12
|
Kázeňská odměna neudělena
|
Průměrná částka
|
1 069 014
PhDr. Jiří Vokuš, 13. března 2026