Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Služební příjem příslušníků Policie ČR s hodnostním označením major

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel poptával „poskytnutí informací o platovém zařazení a výši služebních příjmů (platu) příslušníků Policie České republiky vykonávajících službu na pozici major“. Konkrétně žádal „o informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti pro služební hodnost major přímo na Pražském policejním prezidiu a to nejnižší, nejvyšší a průměr za celý kalendářní rok 2025, tj. (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním. Zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců.“

Policie České republiky sdělila žadateli, že příslušníkům Policie České republiky náleží za výkon služby služební příjem, který podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), tvoří základní tarif, příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, příplatek za službu ve svátek, osobní příplatek, odměna, služební příjem za službu přesčas a stabilizační příplatek. Odměnami nad rámec služebního příjmu jsou kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. Povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace v následující tabulce. Služební příjem podle § 113 zákona č. 361/2003 Sb. je uveden v celkové hrubé částce před zdaněním za uvedený počet měsíců, v jejichž průběhu příslušník Policie České republiky s hodnostním označením major byl zařazen na příslušném služebním místě v Policejním prezidiu České republiky. Kázeňské odměny podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb. nepodléhají zdanění. 

Služební příjem +

kázeňské odměny(Kč)

Počet měsíců

Zdůvodnění     kázeňských odměn

Nejnižší částka

54 728

1

Kázeňská odměna neudělena

Nejvyšší částka

1 371 394

12

Kázeňská odměna neudělena

Průměrná částka

1 069 014

PhDr. Jiří Vokuš, 13. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 