Služební příjem generálů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1. Výši celkového ročního příjmu jednotlivých generálů Policie ČR za rok 2024, včetně všech složek (základní plat, příplatky, odměny, osobní ohodnocení a další složky), přičemž požaduji uvedení těchto informací anonymně a bez uvedení jmen jednotlivých osob.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v tabulce níže poskytla požadované informace:
|
Hodnost
|
příjem v období
|
Generál 1
|
1 355 288
|
Generál 2
|
1 469 167
|
Generál 3
|
1 541 087
|
Generál 4
|
1 564 187
|
Generál 5
|
1 597 267
|
Generál 6
|
1 599 631
|
Generál 7
|
1 606 688
|
Generál 8
|
1 611 127
|
Generál 9
|
1 635 271
|
Generál 10
|
1 650 002
|
Generál 11
|
1 653 273
|
Generál 12
|
1 656 193
|
Generál 13
|
1 699 595
|
Generál 14
|
1 700 994
|
Generál 15
|
1 758 984
|
Generál 16
|
1 760 921
|
Generál 17
|
1 881 440
|
Generál 18
|
2 840 316
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2024