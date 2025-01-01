Policie České republiky  

Služební příjem generálů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. Výši celkového ročního příjmu jednotlivých generálů Policie ČR za rok 2024, včetně všech složek (základní plat, příplatky, odměny, osobní ohodnocení a další složky), přičemž požaduji uvedení těchto informací anonymně a bez uvedení jmen jednotlivých osob.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v tabulce níže poskytla požadované informace:

Hodnost

příjem v období

Generál 1

1 355 288

Generál 2

1 469 167

Generál 3

1 541 087

Generál 4

1 564 187

Generál 5

1 597 267

Generál 6

1 599 631

Generál 7

1 606 688

Generál 8

1 611 127

Generál 9

1 635 271

Generál 10

1 650 002

Generál 11

1 653 273

Generál 12

1 656 193

Generál 13

1 699 595

Generál 14

1 700 994

Generál 15

1 758 984

Generál 16

1 760 921

Generál 17

1 881 440

Generál 18

2 840 316

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2024

