Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Služební pes odhalil lež "neřidiče"
Nejprve se vydával za bratra, poté se odmítl podrobit testu na drogy.
Na tísňovou linku 158 jsme v neděli 28. září 2025 po 22. hodině přijali oznámení o podezření na krádež věcí z kontejnerů v Nádražní ulici v Pilníkově. Oznamovatel uvedl, že na místě se v kontejnerech přehrabují dvě osoby, a zároveň poskytl registrační značku vozidla, kterým pravděpodobně přijely.
psovod s HirakemOperační důstojník neprodleně vyslal na místo policejní hlídky. Jedna z nich při příjezdu na Trutnovské ulici zastavila v protisměru vozidlo značky Volkswagen. Policisté vyzvali řidiče k prokázání totožnosti. Ten nejprve uvedl jméno svého bratra a tvrdil, že vozidlo neřídil. Podle jeho výpovědi si měl na místo řidiče přesednout až poté, co „skutečný“ řidič z vozu utekl.
Lustrací bylo zjištěno, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel až do června 2026. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, avšak test na přítomnost drog odmítl. Kontrolou vozidla policisté zjistili, že je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Na místo byl povolán policejní psovod se služebním psem Hikarem, aby prověřil trasu, kudy měl údajně utéct „skutečný“ řidič. Pes však nezaznamenal žádnou pachovou stopu ani pohyb jiné osoby. Na základě toho muž své původní tvrzení odvolal a k řízení vozidla se přiznal.
Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za tento čin mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Pižlová Šárka, DiS.
30.září 2025, 10:30