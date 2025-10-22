Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Služební pes Kaly vypátral seniorku
Žena byla v lesním porostu pouze v noční košili a bez bot.
V pondělí 20. října krátce před čtvrtou hodinou ranní oznámil muž z Chebu na tísňovou linku 158, že před domem viděl procházet starší ženu, která byla oblečená pouze v noční košili a pantoflích. Dle jeho slov měla jít směrem do lesa k zahrádkářské kolonii.
Vzhledem k noční době a chladným klimatickým podmínkám policisté začali po ženě okamžitě pátrat. Do pátrání se zapojilo několik policejních hlídek, ale také například policejní psovod se služebním psem. Po zhlédnutí záznamů z městských kamer bylo zjištěno, kde byla žena v noční košili viděna naposledy. V těchto místech začali policisté pátrat. Služební pes Kaly se svým psovodem pprap. Terezou Novákovou zachytil stopu u nedalekého parkoviště, následně navedl policisty až k lesnímu porostu v oblasti známé jako bývalý klášter, kde byla zhruba po hodině vypátrána třiaosmdesátiletá žena pouze v noční košili, bez bot a již silně podchlazená a dezorientovaná.
Ženě policisté okamžitě poskytli první pomoc a po několika málo minutách již byla předána přivolaným záchranářům ze Zdravotnické záchranné služby.
Opět se prokázalo, že služební psi představují nenahraditelnou součást policejní práce, zejména při pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách. Díky svému mimořádně vyvinutému čichu dokážou zachytit i nepatrné pachové stopy a orientovat se v náročném terénu, kde by lidské možnosti byly omezené. V kombinaci s odbornou přípravou a zkušeností psovoda tvoří sehraný tým, který významně zvyšuje šance na úspěšné nalezení osob včas. Nasazení služebních psů tak hraje klíčovou roli nejen v pátracích akcích, ale i při ochraně života a zdraví lidí.
nprap. Jakub Kopřiva
22. 10. 2025