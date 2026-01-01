Služební místa v rámci PP ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí informací ke konkretizovanému služebnímu místu na Policejním prezidiu České republiky, úřadu vnitřní kontroly, oddělení kontroly.
a) sdělení času (jak jej zaznamenal informační systém), ve kterém bylo výběrové řízení na toto služební místo v systému VŘ OSM dne 9.6.2023 publikováno, a uvedení doby (datum a čas od-do), po kterou bylo výběrové řízení na toto služební místo zveřejněno v evidenci systému OSM,
b) poskytnutí dokumentu, kterým byl na toto služební místo v systemizaci služebních míst bezpečnostního sboru vyznačen zvláštní požadavek oboru nebo zaměření vzdělání a uvedení data, od kdy tento požadavek platil a poskytnutí dokumentu, na jehož podkladě byla změna požadavku vzdělání na služební místo provedena,
c) po jakou dobu bylo toto místo neobsazeno (uvedení data od posledního uvolnění – do termínu doručení přihlášek dne 26.6.2023),
d) jaký obor vzdělání (skupinu kmenových oborů a kmenový obor) splňoval předchozí příslušník, zařazený na tomto služebním místě a jak bylo místo uvolněno (např. převedením na jiné místo, propuštěním apod.) a poskytnutí služební náplně pro tohoto příslušníka.
2) Dále žádám o sdělení počtu systemizovaných a skutečně obsazených služebních míst na ÚVK PP, oddělení kontroly:
a) před uvolněním tohoto služebního místa,
b) po obsazení na základě uvedeného výběrového řízení,
c) po provedení organizačních změn,
Ke každému z těchto bodů dále žádám o sdělení, na kolik míst a jakým způsobem byl v systemizaci služebních míst bezpečnostního sboru vyznačen zvláštní požadavek oboru nebo zaměření vzdělání a jak tento požadavek zní.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a k jednotlivým otázkám sdělila žadateli odpovědi.
Ad a)
Výběrové řízení bylo publikováno v systému OSM dne 9. 6. 2023, čas v systému není uveden. Uzávěrka publikace výběrového řízení byla dne 26. 6. 2023 do 24:00. Výběrové řízení bylo uzavřeno termínem podání přihlášek.
Ad b)
Změna v systemizaci služebních a pracovních míst Policejního prezidia České republiky byla schválena policejním prezidentem s datem účinnosti k 1. 5. 2023. Tento dokument (referátník), včetně přehledu změn vztahujících se k předmětnému služebnímu místu byl žadateli poskytnut.
U neobsazeného systemizovaného služebního místa rada byl vyznačen obor vzdělání (obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost, kmenový obor: právo a právní věda) pro potřeby výběrového řízení dle § 22 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Ad c)
Systemizované služební místo bylo volné od 1. 4. 2023 do 1. 9. 2023.
Ad d)
- obor vzdělání: ekonomie, kmenový obor: mezinárodní ekonomické vztahy
- příslušník byl převeden na jiné služební místo
- požadovanou služební náplň povinný subjekt žadateli v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl.
Ad 2)
a) oddělení kontroly k 1. 3. 2023 - 10 systemizovaných služebních míst z toho obsazeno 9
b) oddělení kontroly k 1. 9. 2023 - 10 systemizovaných služebních míst z toho obsazeno 10
c) oddělení kontroly k 1. 9. 2024 - 9 systemizovaných služebních míst z toho obsazeno 9
- oddělení kontroly k 1. 3. 2023 – vyznačen obor vzdělání u 2 systemizovaných služebních míst
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost, kmenový obor: právo a právní věda
- oddělení kontroly k 1. 9. 2023 - vyznačen obor vzdělání u 3 systemizovaných služebních míst
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost, kmenový obor: právo a právní věda
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost, kmenový obor: právo a právní věda
- oddělení kontroly k 1. 9. 2024 - vyznačen obor vzdělání u 1 systemizovaného služebního místa
- obor vzdělání: právo, právní a veřejnosprávní činnost
Požadavek vyznačit obor vzdělání právo, právní a veřejnosprávní činnost byl předkládán pro potřeby výběrového řízení podle § 22 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na změnu v systemizaci se předkládá formou referátníku ke schválení policejnímu prezidentovi.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 2. 2025