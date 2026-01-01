Služební kynologie Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka ve svém podání uvedla:
„Za účelem zpracování odborné části práci si Vás dovoluji požádat o zodpovězení následujících dotazů:
1.Jaké základní povahové, zdravotní a pracovní předpoklady jsou rozhodující při výběru psů určených pro služební kynologii Policie ČR?
2. V jakých oblastech činnosti Policie České republiky jsou služební psi nejčastěji využíváni a jaké typy úkolů při těchto činnostech plní?
3. Jakým způsobem Policie České republiky průběžně kontroluje zdravotní stav a behaviorální způsobilost služebních psů během jejich služebního zařazení?
4. Za jakých okolností může být služební pes vyřazen z výkonu služby a jakým způsobem je rozhodováno o jeho dalším využití?
5. Dochází v současnosti ke změnám nebo trendům ve výcviku a využívání služebních psů Policie ČR?
6. Jaký význam mají služební psi z hlediska efektivity policejní práce ve srovnání s technickými prostředky?“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:
Ad 1. Požadované informace jsou obsaženy v pokynu policejního prezidenta č. 260/2024, o služební kynologii (dále jen „PPP č. 260/2024“), zejména jeho článku 36. Tento interní akt řízení v platném a účinném znění povinný subjekt poskytl žadatelce. Požadovaných informací se týká rovněž pokyn ředitele odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra č. 8/2014, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro zdravotní posuzováni doplňovaných psů a pro vydávání pasů u služebních psů v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. Také tento interní akt řízení povinný subjekt poskytl žadatelce.
Ad 2. Požadované informace jsou obsaženy v PPP č. 260/2024, zejména jeho článcích 16 až 29.
Ad 3. Požadované informace jsou obsaženy v nařízení Ministerstva vnitra č. 1/2014, o podmínkách poskytování veterinární péče v Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. Tento interní akt řízení v platném a účinném znění povinný subjekt poskytl žadatelce.
Ad 4. Požadované informace jsou obsaženy v PPP č. 260/2024, zejména jeho článku 38.
Ad 5. Policie České republiky provádí výcvik služebních psů moderními metodami, které jsou v souladu s welfare zvířat. Požadovaných informací se týká pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025, o provádění služební kynologie. Tento interní akt řízení v platném a účinném znění povinný subjekt poskytl žadatelce.
Ad 6. Povinný subjekt konstatoval, že informace požadované v tomto bodu žádosti nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ustanovení § 3 odst. 3 tohoto právního předpisu stanoví, že „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Informace požadované v tomto bodu žádosti neodpovídají citované definici. Podatelka se domáhá posouzení významu uplatnění služebních psů v porovnání s využitím technických prostředků při plnění úkolů Policie České republiky. Povinný subjekt takovou komparací nedisponuje, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jí disponovat. Povinný subjekt by musel požadovanou informaci na základě předmětné žádosti o informace teprve vytvořit. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Důvodová zpráva k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 106/1999 Sb. a kterým bylo ustanovení § 2 odst. 4 do tohoto zákona vtěleno (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období Poslanecké sněmovny) uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.
PhDr. Jiří Vokuš, 18. března 2026