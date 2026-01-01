Služební kynologie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací, citace:
„přístup k informacím o aktuálním vybavení pro služební psy, zejména technické vybavení (taktické a balistické postroje) a potenciálních problémů nebo omezení, se kterými se při službě setkáváte.
- Existuje koncepce rozvoje služební kynologie? Pokud ano je možné získat přístup k jejímu znění, případně k jejich relevantním částem, které nepodléhají režimu utajení?
- Existují statistické přehledy za posledních 10 let, které by dokladovaly podstatnost využití služebních psů? Konkrétně:
- Celkový počet služebních psů aktuálně zařazených do výkonu (rozdělení na psy výjezdové a specialisty – např. na drogy, výbušniny, zbraně, akceleranty)?
- Počet ostrých nasazení (zákroků) kynologů v jednotlivých letech?
- Existuje veřejný zdroj informací, který podrobněji popisuje činnosti oddělení služební kynologie?
- Existuje seznam vybavení pro služebního psa a liší se nějak mezi kraji? Pokud ano, tak v čem se vybavení liší a jak často je obměňováno za nové?“
Policie České republiky, jako subjekt povinný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., provedla prověření, případné doložení požadovaných informací a sdělila následující:
K bodu č. 1: Žadateli byla poskytnuta mimo jiné prezentace obsahující aktuální strukturu služební kynologie Policie České republiky. Jiná koncepce nad rámec zaslaných materiálů v současné době neexistuje.
K bodu č. 2: Požadované statistické přehledy za dané období, včetně údajů o počtech služebních psů a počtech jejich nasazení byly poskytnuty.
K bodu č. 3: Obecné informace o činnosti služební kynologie Policie České republiky jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Policie České republiky.
K bodu č. 4: Základní povinné vybavení služebních psů je následující: obojek, vodítko a náhubek.
Další výbava je přidělována v závislosti na specializaci a způsobu využití služebního psa. Jedná se o stopovací vodítko, stopovací postroj, případně obranářský postroj a "vytloukací" náhubek.
Obměna materiálu probíhá průběžně a v případě ztráty nebo zničení materiálu, je nahrazeno neprodleně.
Nad rámec své informační povinnosti Policie České republiky žadateli poskytla základní kynologické interní akty řízení, konkrétně Pokyn policejního prezidenta č. 260/2024 ze dne 19. prosince 2024, o služební kynologii a Pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025 ze dne 30. ledna 2025, o provádění služební kynologie, včetně příloh. Tyto dokumenty mimo jiné obsahují vysvětlení zkratek, které jsou užity ve statistických přehledech.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 20. 04. 2026