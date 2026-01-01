Policie České republiky  

Služební hipologie a interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala „o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů pro akademické účely, pokud je možno je poskytnout,“ a v této souvislosti uvedla: „Pokud některý z dokumentů již není v platnosti, prosím o zaslání aktu, který ho nahrazuje a v platnosti je.

  1. Celkový počet příslušníků Policie ČR - nejvíce aktuální dostupný údaj v době vyřízení žádosti
  2. Počet příslušníků zařazených u jednotlivých oddělení služební hipologie
  3. Počet služebních koní užívaných k výkonu služby na jednotlivých odděleních služební hipologie
  4. Počet služebních koní Policie ČR celkem (včetně koní mimo výkon služby)
  5. Běžná pracovní doba policistů na oddělení služební hipologie (směnný provoz)
  6. ZPPP č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie
  7. PPP č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti
  8. PPP č. 290/2017, stejnokrojový předpis
  9. PPP č. 235/2020, o pátrání
  10. PPP č. 74/2018, o zabezpečení ochrany přeprav
  11. ZPPP č. 130/2008, výstrojní předpis
  12. Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2009“

Policie České republiky poskytla žadatelce požadované informace:

  1. K datu 1. února 2026 byl plánovaný počet příslušníků Policie České republiky 46 163 a skutečný stav 41 183.
  2. , 3., 4. Viz následující tabulku. KŘP = Krajské ředitelství policie.

Oddělení

služební hipologie

Počet jezdců

Počet koní          

pro speciální úkoly                       

Počet koní          

pro hlídkovou službu               

KŘP hl. m. Prahy

21

14

2

KŘP Libereckého kraje

8

6

-

KŘP Jihomoravského kraje

14

15

-

KŘP Zlínského kraje

7

9

1
  1. Rozvržení doby služby příslušníků Policie České republiky zařazených v odděleních služební hipologie jednotlivých krajských ředitelství policie vychází z ustanovení § 53 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídá měnícím se potřebám služby s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v jejich služebních obvodech. Běžné rozvržení doby služby společné pro všechna oddělení služební hipologie Policie České republiky nelze proto určit.
  2. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie, v platném a účinném znění po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.
  3. Pokyn policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně pěti jeho příloh v platném a účinném znění.
  4. Pokyn policejního prezidenta č. 190/2017, stejnokrojový předpis, včetně devíti jeho příloh v platném a účinném znění.
  5. Pokyn policejního prezidenta č. 235/2020, o pátrání, nelze žadatelce poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  6.  Pokyn policejního prezidenta č. 74/2018, o zabezpečení ochrany přeprav, nelze žadatelce poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 11 odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  7. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2008, o poskytování naturálních náležitostí příslušníkům Policie České republiky (výstrojní předpis), byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 140/2025, výstrojní předpis. Povinný subjekt poskytl žadatelce tento interní akt řízení v platném a účinném znění kromě jeho přílohy, kterou nelze poskytnout z důvodů uvedených v ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
  8.  Pokyn náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2009, kterým se stanoví zařazení příslušníků Policie České republiky do výstrojních norem, byl zrušen pokynem náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku č. 3/2025, kterým se stanoví zařazení služebních míst PČR do základních výstrojních norem a výstrojní standard pro příslušníky PČR. Povinný subjekt poskytl žadatelce tento interní akt řízení včetně pěti jeho příloh v platném a účinném znění

PhDr. Jiří Vokuš, 23. února 2026

© 2026 Policie ČR

