Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Služební autobus opět nasazen
Díky neobvyklému služebnímu prostředku se mohou policisté lépe zaměřit na řidiče nákladních vozidel.
Ve středu 24. září 2025 se v Libereckém kraji uskutečnila dopravně bezpečnostní akce zaměřená primárně na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro přepravu dětí. Policisté se zaměřili i na další nebezpečné chování řidičů, mezi které patří nevěnování se řízení, zejména držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení během jízdy. Prováděli kontroly řidičů osobních i nákladních vozidel a autobusů a kromě výše uvedeného řešili i způsob jízdy, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, předměty bránící ve výhledu z vozidla, respektování dopravního značení, jízdu v jízdních pruzích, technický stav vozidel a plynulý dálniční provoz.
Akce proběhla na vybraných úsecích silnic I/13, I/35 a dálnici D10 s využitím
speciálního dopravního týmu TOP SPEED TEAM a služebního autobusu. Dopravní policisté během této akce odhalili celkem 39 přestupků. Sedmnáct řidičů během jízdy nepoužilo bezpečnostní pás. Čtrnáct jich drželo za jízdy hovorové nebo jiné záznamové zařízení. U tří vozidel policisté zjistili nevyhovující technický stav. Ve čtyřech případech překročili řidiči nejvyšší povolenou rychlost a jeden řidič byl pod vlivem alkoholu.
Třicet osm přestupků projednali policisté uložením příkazů na místě v celkové výši 71 500 Kč a jeden oznámili příslušnému správnímu orgánu. Zároveň tři řidiči museli uhradit nedoplatky CEPAN v celkové hodnotě 11 100 Kč.
Pravidelné kontroly s využitím služebního autobusu budou pokračovat i v následujícím období.
nprap. Libor Barták
26. září 2025