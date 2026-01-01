Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Slunečné počasí přineslo nárůst dopravních nehod
Na silnici je třeba být maximálně pozorný a počítat i s chybami ostatních. [VIDEO]
Slunečné jarní počasí v sobotu vylákalo na silnice zvýšený počet řidičů, což se bohužel odrazilo i na vyšším počtu dopravních nehod. Policisté na jižní Moravě od půlnoci do 17. hodiny evidovali přibližně tři desítky oznámení o dopravních nehodách. Zhruba třetina z nich souvisela se střety se zvěří, což je v jarním období častý jev. Řidiči by proto měli počítat s pohybem zvěře zejména v ranních a podvečerních hodinách a přizpůsobit tomu svou jízdu.
Ve zbývajících případech se většinou jednalo o lehčí karamboly, které často souvisejí například s nepozorností nebo nepřiměřenou rychlostí. Přesto však policisté a záchranáři zasahovali i u pěti nehod, při nichž došlo ke zranění osob.
Například v Hodějicích na Vyškovsku vyjel deset minut po poledni ze silnice dvaapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Škoda. Následně narazil do dopravní značky a betonového propustku. Se zraněním byl transportován letecky do nemocnice.
Ve dvou případech nehod se zraněním figurovali motocyklisté. Před polednem nezvládla mladá motorkářka průjezd serpentinami v Němčicích u Ivančic na Brněnsku. Další nehoda se zraněním motocyklisty se stala v Hýslých na Hodonínsku. Tam krátce po 15. hodině nedal přednost při odbočování devatenáctiletý řidič osobního vozidla osmatřicetiletému motocyklistovi, který jel po hlavní silnici, a došlo ke střetu. I tentokrát musel být zraněný motorkář převezen do nemocnice.
Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby byli ohleduplní a dodržovali pravidla silničního provozu. Slunečné počasí sice zlepšuje podmínky pro jízdu, zároveň však svádí k vyšším rychlostem a menší obezřetnosti. Právě v těchto situacích je důležité zachovat maximální pozornost, předvídat možné rizikové situace a počítat i s chybami ostatních.
Krátké video naleznete níže.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 11. dubna 2026.