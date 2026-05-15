Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Slunce na cestách
Děti pomáhaly hodnotit kontrolované řidiče.
Dne 14. května proběhla opět po roce u základní školy v Bohutíně preventivní akce v dopravě s názvem „Slunce na cestách“. Dvaadvacet „třeťáčků“ si na malou chvíli zahrálo na policisty, pomáhali dopravnímu policistovi hodnotit zastavené řidiče. Předávali jim namalovaná zamračená nebo usměvavá sluníčka. Od pracovníka BESIP obdrželi navíc kontrolovaní motoristé upomínkový, ale praktický předmět do auta.
Projekt chce upozornit řidiče, že svým chováním mohou přispět k vyšší bezpečnosti v dopravě. Obzvlášť u škol, kde se pohybují děti, je opatrnost na místě. Navíc upozornění směrované od školáků působí mnohem víc na správné chování motoristů. Cílem projektu je také, aby děti uměly zaujmout správný postoj k chování na silnicích a nebály se vyjádřit svůj názor. Jeden z šoférů od nich obdržel „mračouna“ za propadný řidičský průkaz.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
15. květen 2026