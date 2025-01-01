Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Složky IZS zasahovaly v Janáčkově divadle
Taktické cvičení prověřilo postupy v případě mimořádné události
V pondělí 15. září 2025 proběhlo v Janáčkově divadle v Brně krajské cvičení s názvem DIVADLO 2025. Policie ČR v rámci něj nacvičovala zásah proti ozbrojenému útočníkovi. Podle scénáře nebylo zpočátku jasné, zda se pachatel stále nachází mezi diváky, nebo se mu podařilo uprchnout.
Po přijetí oznámení na tísňovou linku byly na místo vyslány všechny dostupné hlídky, které provedly prvotní zajištění prostoru. Následovalo systematické prohledávání budovy, evakuace osob a také získávaní informací od svědků. Vzhledem k nejasné situaci museli policisté operativně reagovat, vyhodnocovat dostupné informace a přizpůsobovat taktiku zásahu. Postupně se ukázalo, že se střelci podařilo z divadla uniknout ještě před příjezdem hlídek. Paralelně se tak rozběhlo pátrání v širším okolí a byla zavedena další bezpečnostní opatření.
Do cvičení se zapojily různé útvary Policie ČR, včetně prvosledových hlídek, specialistů na krizové řízení i krizových interventů. Policisté prověřovali schopnost spolupráce mezi jednotlivými složkami, rychlost reakce a efektivitu komunikace v neznámém prostředí.
„Jsem rád, že v případě skutečné hrozby můžeme spoléhat na tak dobře připravené týmy, které v krizových situacích prokazují nejen odborné znalosti, ale i schopnost rychle a efektivně spolupracovat. Děkuji všem zúčastněným za jejich nasazení a péči o bezpečnost v našem kraji,“ uvedl hejtman Jan Grolich po skončení cvičení.
„Podobné zásahy trénujeme pravidelně, abychom optimalizovali naše postupy a osvojilo si je co nejvíce policistů. Cvičení v netradičním prostředí divadla, nám pomůže připravit se na specifické situace, které se mohou odehrát mimo standardní veřejná prostranství,“ uvedl krajský ředitel Policie ČR pro Jihomoravský kraj brig.gen. Leoš Tržil.
Na místě působily také další složky integrovaného záchranného systému, nemocnice pak simulovaly příjem a ošetření zraněných. Ještě předtím však muselo na místě proběhnout třídění pacientů, péče o ně a následný transport do zdravotnických zařízení. „Jde nám především o procvičení komunikace mezi jednotlivými složkami, musíme mít od policie klíčovou informaci, že je prostor již bezpečný a můžeme začít pečovat o pacienty,“ zdůraznila ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.
Součástí cvičení byl také nácvik poskytování informací veřejnosti v průběhu mimořádné události. „Proto v rámci cvičení Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zřídil informační centrum, které tuto roli plní, poskytuje jistotu blízkým postižených a zároveň odlehčuje tísňovým linkám i nemocnicím,“ uvedl vedoucí cvičení za jednotky PO, mjr. Bronislav Kocman.
por. David Chaloupka, 15. září 2025