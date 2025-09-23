Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Složky IZS zasahovaly v Chotěboři
Cvičení prověřilo postupy v případě mimořádné události ve školském zařízení.
V Chotěboři dnes dopoledne proběhlo takticko-prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Cvičení se uskutečnilo v prostorách Střední školy technicko-ekonomické na ulici Žižkova. Hlavním cílem cvičení bylo prověřit součinnost složek integrovaného záchranného systému v rámci mimořádné události, při které došlo k útoku na osoby v prostorách školského zařízení.
Podle námětu cvičení došlo v ranních hodinách v budově Střední školy technicko-ekonomické v Chotěboři k násilnému útoku, což způsobilo paniku mezi studenty i pedagogy. Jedna z osob, která se v danou chvíli nacházela uvnitř budovy, celou věc oznámila na linku 158. Na místě se měli nacházet zranění lidé, kteří se snažili schovat v učebnách a dalších prostorách školy. Po přijetí oznámení na tísňovou linku byly na místo vyslány všechny dostupné hlídky, včetně prvosledových hlídek, které provedly které provedly vstup do budovy a systematické prohledávání vnitřních budovy s cílem co nejrychleji eliminovat útočníka. O mimořádné události byly cestou integrovaného operačního střediska okamžitě vyrozuměny další složky integrovaného záchranného systému a městská policie v Chotěboři.
Další hlídky současně realizovaly prvotní zajištění prostoru, aby se do blízkosti budovy nemohly dostat nepovolané osoby a aby byl k místu zajištěn bezpečný příjezd všech zasahujících složek. Policisté zahájili prohlídku prostor budovy, aby se mohlo co nejdříve přistoupit k vyhledávání zraněných, jejich transportu do bezpečného místa, kde probíhalo jejich třídění a podle závažnosti poranění je záchranáři ošetřovali a transportovali do zdravotnických zařízení. Poté, co byl zajištěn bezpečný prostor, mohli policisté přistoupit k evakuaci osob z budovy školy. S ohledem na situaci na místě museli zasahující policisté operativně reagovat, vyhodnocovat dostupné informace a tomu přizpůsobit taktiku v průběhu zásahu.
Do dnešního cvičení se zapojili policisté především z organizačních článků územního odboru Havlíčkův Brod, včetně prvosledových hlídek, dále policisté z oddělení krizového řízení, členové antikonfliktního týmu, kriminalisté služby kriminální policie a vyšetřování a krizový interventi. Policisté prověřovali schopnost spolupráce mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, rychlost reakce na přijaté oznámení, a také efektivitu komunikace velitele zásahu s jednotlivými operačními středisky a zasahujícími policisty při náročném zásahu na místě události.
Samotné cvičení se dotklo také části obyvatel a firem v okolí místa cvičení. Nikomu z veřejnosti ale v průběhu cvičení žádné nebezpeční nehrozilo. Jednalo se zejména o pohyb vyššího počtu vozidel všech složek integrovaného záchranného sytému a jejich příjezdu se zvukovými a světelnými výstražnými signály k místu, kde cvičení probíhalo. Policisté museli bezprostřední okolí školy zcela uzavřít proti vstupu nepovolaných osob. Do akce byli proto nasazeni také policisté antikonfliktního týmu, kteří zajistili prvotní krizovou komunikaci s lidmi v bezprostředním okolí. Policisté v době příjezdu zásahových vozidel na místo cvičení museli v místě také usměrňovat provoz na ulici Žižkova, po které k místu zákroku přijížděla zásahová vozidla.
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v rámci cvičení aktivoval aplikaci automatického rozesílání SMS zpráv uživatelům mobilních telefonů ve vymezeném okruhu, kde cvičení probíhalo. Lidem, kteří se po zahájení cvičení a při jeho ukončení pohybovali ve vytyčeném okolí a měli u sebe mobilní telefon, tak byly tyto zprávy doručeny. První zpráva obsahovala základní informace o zahájení cvičení a druhá zpráva informovala o ukončení cvičení.
„Dnešní taktické cvičení bylo zaměřené na problematiku případného útoku ze strany ozbrojeného pachatele s vyšším počtem zraněných osob. Hlavním cílem bylo ověřit si naše postupy při vzniku mimořádných událostí tohoto typu a současně ověřit součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. V rámci služební přípravy našich policistů je pro instruktory velice důležité mít zpětnou vazbu z podobných cvičení, a to zejména proto, abychom si mohli prověřit rychlost a včasnost zásahu, a v neposlední řadě i zvolenou taktiku,“ doplnil k záměru cvičení plk. Mgr. Karel Sehnal, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pro vnější službu.
V souladu s připraveným námětem cvičení zasahující policisté při provedení zákroku uvnitř budovy eliminovali útočníky. Ve školském zařízení po jeho útoku zůstalo osm obětí a jedenáct zraněných osob. Za Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina se cvičení zúčastnilo celkem sedm posádek – pět výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jedna posádka rychlé lékařské pomoci (RLP) a vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (RV). Na místě byli také dva zástupci SPIS (Systém psychosociální intervenční služby). Do dnešního cvičení se zapojilo celkem 199 osob a 70 osob tvořili figuranti.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
23. září 2025