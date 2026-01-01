Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Složky IZS cvičily zásah v prostředí nelegálního festivalu
Policisté, hasiči a zdravotníci si na Blanensku osvojovali postupy při rizikových situacích. [VIDEO]
S blížící se sezonou letních venkovních festivalů a koncertů roste také riziko incidentů spojených s nadměrnou konzumací alkoholu a dalších návykových látek. Osoby pod jejich vlivem mohou představovat nebezpečí nejen samy sobě, ale i svému okolí. Náročné situace často vznikají také při poskytování první pomoci v prostředí, které je pro zasahující složky rizikové a nepřehledné.
Právě na podobné mimořádné události se zaměřilo společné taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému v lesích poblíž obce Sloup na Blanensku. Policisté, hasiči i zdravotníci si během něj procvičili koordinaci zásahu, komunikaci mezi jednotlivými složkami a postupy při poskytování pomoci zraněným osobám v rizikovém prostředí.
Součástí scénáře bylo také řešení situace spojené s nedovolenou reprodukcí hudby na soukromém pozemku, kde se nacházelo větší množství osob pod vlivem alkoholu a omamných látek. Cvičení prověřilo schopnost zasahujících rychle vyhodnotit bezpečnostní rizika, oddělit agresivní osoby od ostatních účastníků a zajistit bezpečný prostor pro zdravotníky, kteří poskytovali ošetření zraněným osobám.
Do akce se zapojili policisté z Blanska, policejní psovodi, policisté na koních i příslušníci speciální pořádkové jednotky. Významnou roli sehráli také členové antikonfliktního týmu, kteří působili jako první kontakt s účastníky akce a snažili se situaci uklidnit ještě před případným silovým řešením.
Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci všech zasahujících složek v prostředí, které bývá velmi dynamické a nepředvídatelné. Důležitá je zejména rychlá komunikace, správné vyhodnocení rizik a bezpečnost nejen návštěvníků akcí, ale i samotných záchranářů a policistů. Díky pravidelnému výcviku mohou policisté, hasiči i zdravotníci efektivněji reagovat na krizové situace a minimalizovat následky mimořádných událostí.
Role figurantů si vyzkoušelo 190 nových policistů v rámci základní odborné přípravy v Brně a také 30 studentů Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku. Devět z nich představovalo různě zraněné osoby.
Během cvičení nebyli zraněni žádní služební psi ani koně. Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky.
Všem participujícím děkujeme za spolupráci.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 30. května 2026.