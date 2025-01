Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Slovní rozepře vygradovala v pokus o vraždu

JIČÍNSKO – Verbální spor vyústil v útok sekerou.

Od léta 2024 prověřují kriminalisté potyčku mezi dvěma muži, ke které došlo v polovině července 2024 na Jičínsku. Nyní zejména na základě znaleckých posudků a jiných procesních úkonů jsme čin kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vražda ukončený ve stádiu pokusu, ze kterého jsme nyní obvinili staršího ze zúčastněných mužů.

Obviněnému 64letému muži je kladeno za vinu, že pod vlivem alkoholu (téměř 2 promile alkoholu v dechu) po vzájemné slovní rozepři a fyzickému napadání v městském parku v Nové Pace, vše vygradovalo tak, že starší z mužů měl vzít do ruky sekeru a opakovaně udeřit ostřím sekery do hlavy mladšího muže. Útok byl z větší části směřován do horní části těla. Čtyřiatřicetiletý muž naštěstí utrpěl jen povrchová zranění hlavy.

Obviněný je od 3.1.2025 stíhán vazebně. V případě prokázání viny hrozí 64letému muži trest odnětí svobody až na 18 let.

por. Bc. Martina Jandová

8.1.2025

