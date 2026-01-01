Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Šlo doslova o minuty
Ostravští policisté se bez zaváhání zapojili do poskytnutí první pomoci.
První květnový den policisté přijali žádost o pomoc na vyžádání ZZS k poskytnutí první pomoci u muže, který měl krátce před 10 hodinou ranní zkolabovat na ulici 30. dubna v Ostravě. Jen do několika málo minut se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz a z oddělení hlídkové služby Ostrava. Na místě se již nacházel oznamovatel, který se snažil muži nejevícímu známky života poskytnout první pomoc. Policisté si pacienta převzali a okamžitě si rozdělili své role. Jeden zahájil nepřímou srdeční masáž, druhý připravil z kufru přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor), další kolegové pomohli se sundáním oděvu, aby mohli přilepit seniorovi elektrody na hrudník těla. Poté proběhla analýza srdečního rytmu, přičemž přístroj doporučil výboj. Ten následně strážci zákona provedli, a to již za přítomnosti zdravotníků, kteří se na místo dostavili. I nadále policisté pokračovali v nepřímé srdeční masáži za přítomnosti záchranné služby, která sama prováděla další nezbytné úkony potřebné k úspěšné resuscitaci. Během krátké chvíle přišla dobrá zpráva. U 75letého muže došlo k obnovení srdečního rytmu a dechu. Následně policisté pomohli s transportem seniora do sanitky, která ho poté odvezla do nemocnice.
V současné době by měl být senior mimo ohrožení života a přejeme mu brzké uzdravení.
dne 5. května 2026
por. Bc. Eva Michalíková