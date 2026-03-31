Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Slibovala lásku přes internet, okradla muže o téměř 30 000 korun
Policisté už znají její totožnost, obvinili ji z trestného činu podvodu.
Láska přes internet je častým podvodem, který řeší policisté napříč celým krajem. Jedním z těchto případů se intenzivně zabývali policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec, na které se v únoru obrátil muž, kterého oklamala jedna žena, s níž se seznámil přes internet na známé sociální síti. Začali si psát nejprve tam, pak se jejich komunikace přesunula na WhatsApp. Žena vystupující pod jménem "Šárka" si získala mužovu důvěru a dohodli se, že za ním přijede. Vymyslela si však legendu, že na tuto cestu potřebuje od důvěřivého muže poslat peníze. Tvrdila mu, že jde o příspěvek na pohonné hmoty, dálniční známku nebo na pokutu, kterou po cestě za ním dostala. Poškozený jí uvěřil a postupně jí ve více než dvaceti platbách poslal bankovním převodem bezmála 30 000 korun. Tím však tato virtuální láska skončila. Potom, co žena obdržela peníze, za poškozeným samozřejmě nepřijela a na jeho výzvy, aby mu peníze vrátila, nereagovala.
Policisté se případem intenzinvě zabývali a podařilo se jim ženu (nar. 2004) ztotožnit. Jindřichohradečtí kriminalisté si případ převzali a ženu ze Středních Čech obvinili z trestného činu podvodu. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na dva roky.
Policisté rádí všem, kteří se seznamují přes internet:
• Nezapomeňte, že nikdy nevíte, kdo sedí za monitorem počítače nebo displejem mobilního telefonu.
• V dnešní době není problém se v prostředí internetu vydávat prakticky za kohokoliv.
• Když potkáte cizího člověka na ulici, také se před ním nesvlečete, neřeknete mu svá niterná tajemství a do ruky mu nedáte své mnohdy celoživotní úspory – tak proč to dělat přes internet?!
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. března 2026