Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Slíbili mu půl milionu eur
Přesně takovou částku měl zdědit, oslovila ho falešná notářka. Nezbohatl, jen zchudnul o 18 800 korun, které z něj vylákala na poplatky údajného dědického řízení.
Muž středního věku z Liberecka obdržel v květnu letošního roku do svého mobilního telefonu prostřednictvím aplikace WhatsApp zprávu od údajné notářky, že se stane majitelem půl milionu eur. Ty měl získat v dědickém řízení po jedné zesnulé Francouzsce. Nebožka, se kterou ho pranic nespojovalo, ho údajně označila před smrtí za svého dědice proto, že si ho vybrala podle fotky na jeho profilu na sociální síti Facebook.
Oznamovatel uvedl, že dědictví nejprve odmítl s tím, aby ho dali někomu jinému, ale falešná notářka trvala na tom, ať ho přijme. Na základě svého předstíraného postavení z něj následně vylákala sedm plateb v celkové výši 18 800 korun, které měly pokrýt poplatky za dědické řízení. Začátkem tohoto měsíce ale poškozený nabyl dojmu, že se pohádkového dědictví nikdy nedočká, a tak se se svými pochybnostmi o tom, zda se nestal obětí podvodu, přišel poradit na policejní služebnu. My jsme mu jeho obavy jen potvrdili. Důležité je, že pod lákavou vidinou náhlého zbohatnutí, neposlal podvodníkům peněz víc.
Pro tyto případy si zapamatujte, že skuteční notáři se svými klienty nikdy nekomunikují přes WhatsApp. A za zamyšlení jistě stojí i to, zda je reálné, že vám naprosto neznámý člověk odkázal významnou část svého majetku, aniž by vás něco spojovalo. Pokud máte podobnou zkušenost s podvodníky, podělte se s námi o ni.
16. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková