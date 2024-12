Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Slepičí krádež roku

Strakonice – Příprava na vánoční svátky?

V noci na 20. prosince 2024 se zatím neznámý pachatel vloupal do kurníku v katastru obce Nové Kestřany na Strakonicku. Zřejmě velký milovník vajíček, co nechtěl riskovat v obchodě. Pachatel rozbil okno do kurníku, kde odcizil šest slepic. Aby se dostal na zahradu ke kurníku, poškodil navíc část oplocení zahrady. Po pachateli hospodářského zvířectva pátrají policisté z Radomyšle.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

23. prosince 2024

vytisknout e-mailem