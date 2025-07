Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Slepice zavinila havárii hyundaie

ČESKOLIPSKO - Z karambolu vyvázla bez zranění, zatímco řidičku převezla sanita do nemocnice na ošetření.

V pátek kolem 17. hodiny projížděla řidička v osobním vozidle tovární značky Hyundai od Podlesí na Zákupy, když ji v ulici Podlesí v Zákupech vlétla do jízdní dráhy slepice. Žena ve snaze vyhnout se jí strhla řízení vpravo, kde nabourala do betonového sloupu elektrického vedení. Utrpěla přitom lehčí zranění, se kterým ji sanita převezla na ošetření do nemocnice. Hlavní aktérka karambolu z místa uprchla a zdá se, že ho ustála bez jakékoliv úhony. Škodu na vozidle jsme odhadli na 80 000 korun.

7. 7. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

